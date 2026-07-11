Mikel Merino, el héroe inesperado de España en el Mundial

Mikel Merino se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de España en este Mundial. No por acumular focos desde el inicio del torneo, sino por aparecer justo cuando más pesa la pelota. El centrocampista español es ya el primer jugador que marca dos goles de la victoria para España en un Mundial a partir del minuto 80.

Lo hizo primero ante Portugal, en la ronda anterior, y lo ha vuelto a repetir este viernes ante Bélgica. Dos goles tardíos, dos golpes decisivos y dos partidos resueltos en el tramo donde se separan los equipos buenos de los que realmente creen hasta el final. Merino ha pasado de ser una pieza útil dentro del plan de Luis de la Fuente a convertirse en un especialista en momentos límite.

Su valor no se entiende solo desde el gol. Merino ofrece llegada, juego aéreo, lectura para atacar el área y una capacidad muy poco habitual para aparecer sin hacer ruido. No necesita ser el futbolista más brillante del partido para terminar siendo el más determinante. En este Mundial, España ha encontrado en él una respuesta para esos minutos en los que el fútbol se vuelve más emocional que táctico.

El tanto ante Bélgica confirma una tendencia que ya empezó ante Portugal: cuando España necesita una aparición decisiva, Merino está ahí. En un equipo lleno de talento, extremos desequilibrantes y centrocampistas de control, el navarro ha asumido un papel distinto, pero igual de necesario: el del jugador que llega desde atrás y cambia el destino de una eliminatoria.

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España sigue adelante y Merino ya tiene su propio lugar en este Mundial. Dos goles ganadores después del minuto 80 no son casualidad. Son instinto, oficio y una enorme capacidad para leer cuándo un partido pide presencia en el área. Un héroe silencioso hasta que toca levantar la voz