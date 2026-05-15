Mikautadze y un dato que nadie supera
Georges Mikautadze está dejando huella en LaLiga 2025/26 a base de acciones que cambian partidos. El delantero del Villarreal ha marcado y asistido en un mismo encuentro por cuarta vez esta temporada, un registro que nadie ha conseguido más veces en la competición… salvo un compañero suyo: Alberto Moleiro, que también lo ha firmado en cuatro ocasiones.
El último ejemplo llegó en el Villarreal–Sevilla (2-3) de La Cerámica, una de esas noches que empiezan con aroma de goleada y acaban en frustración. El Submarino se puso 2-0 en apenas 20 minutos: primero golpeó Gerard Moreno y después apareció Mikautadze, que definió una jugada colectiva con una asistencia de Moleiro para el 2-0. La remontada sevillista terminó por eclipsar el arranque local, pero el partido dejó una conclusión clara: cuando Mikautadze entra en contacto con el área, pasan cosas.
Que un jugador repita cuatro veces en una temporada el combo “gol + pase de gol” no es casualidad: habla de un perfil completo, capaz de finalizar y también de habilitar a sus compañeros. Y que el único que pueda igualarle sea Moleiro refuerza una idea que explica parte del Villarreal de este curso: su ataque no depende de una sola fuente, sino de una sociedad de talento que genera ventaja desde distintos puntos del frente ofensivo.
En un campeonato donde muchos encuentros se deciden por un detalle, estas actuaciones “dobles” funcionan como un acelerador competitivo. Mikautadze no solo suma números: deja impactos. Y en el Villarreal, ese matiz suele traducirse en puntos… o, como mínimo, en la sensación de que el equipo tiene pólvora para volver a levantarse.
- Alavés - Barcelona: resumen, resultado y goles de LaLiga EA Sports
- Josep Pedrerol dice lo que muchos piensan sobre Florentino Pérez: 'Es normal que diese la cara
- La obsesión de Deco durante el mercado de fichajes
- El Sporting CP se frota las manos con Trincao: venta millonaria a la vista
- Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir
- Reacciones y polémica del Alavés - Barça de LaLiga EA Sports
- Polémica Bardghji: explican los motivos de su ausencia en el Mundial
- Alavés-FC Barcelona: El once titular más imprevisible de Hansi Flick