Mikautadze y un dato que nadie supera

Georges Mikautadze está dejando huella en LaLiga 2025/26 a base de acciones que cambian partidos. El delantero del Villarreal ha marcado y asistido en un mismo encuentro por cuarta vez esta temporada, un registro que nadie ha conseguido más veces en la competición… salvo un compañero suyo: Alberto Moleiro, que también lo ha firmado en cuatro ocasiones.

El último ejemplo llegó en el Villarreal–Sevilla (2-3) de La Cerámica, una de esas noches que empiezan con aroma de goleada y acaban en frustración. El Submarino se puso 2-0 en apenas 20 minutos: primero golpeó Gerard Moreno y después apareció Mikautadze, que definió una jugada colectiva con una asistencia de Moleiro para el 2-0. La remontada sevillista terminó por eclipsar el arranque local, pero el partido dejó una conclusión clara: cuando Mikautadze entra en contacto con el área, pasan cosas.

Que un jugador repita cuatro veces en una temporada el combo “gol + pase de gol” no es casualidad: habla de un perfil completo, capaz de finalizar y también de habilitar a sus compañeros. Y que el único que pueda igualarle sea Moleiro refuerza una idea que explica parte del Villarreal de este curso: su ataque no depende de una sola fuente, sino de una sociedad de talento que genera ventaja desde distintos puntos del frente ofensivo.

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En un campeonato donde muchos encuentros se deciden por un detalle, estas actuaciones “dobles” funcionan como un acelerador competitivo. Mikautadze no solo suma números: deja impactos. Y en el Villarreal, ese matiz suele traducirse en puntos… o, como mínimo, en la sensación de que el equipo tiene pólvora para volver a levantarse.