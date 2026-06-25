Míchel Salgado: “El trabajo de Oyarzabal me recuerda a Benzema, marca muchos goles y crea mucho juego”

Míchel Salgado, embajador y analista de Betfair en el Mundial 2026, comparó a Mikel Oyarzabal, delantero de la Selección Española, con Karim Benzema y el rendimiento que tuvo el francés en el Real Madrid quien, sin ser un delantero centro al uso (opina Salgado) ofreció un juego excelente en forma de goles con un estilo híbrido a medio camino entre el ariete de siempre y el mediapunta, algo que Míchel también ve en el atacante de la Real Sociedad.

“Yo a Mikel Oyarzabal lo asemejo, con diferencias, a cuando Benzema jugaba en el Real Madrid”, comenzó a explicar Salgado usando al galo como forma para analizar el rendimiento del ariete eibarrés de la Selección. “Todo el mundo decía: ‘Es que Benzema no es un rematador. Y luego comenzó a meter muchos goles… pero no era un rematador. Y con Oyarzabal, pues claro que no es un rematador. Pero es un jugador que abre muchos espacios, que es inteligente, que sabe dejarla de cara y luego irse… crea mucho” continuó su análisis el embajador de Betfair.

“En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo se beneficiaba mucho del trabajo de Benzema. Pues por eso un poco también a Oyarzabal se me parece a Karim. Es un jugador del que se benefician muchos compañeros, porque, aun estando clavado entre dos o tres centrales, es un jugador que tiene muchísima movilidad, que es muy inteligente, que se mueve bien entre espacios y eso crea mucho peligro”, insistió el que fuera lateral derecho del Real Madrid y la Selección.

Esa movilidad se pudo ver precisamente en el partido entre España y Arabia Saudí (victoria 4-0 de España) en el que Míchel estuvo presente. El 1-0 llegó después de un desmarque al costado izquierdo que Oyarzabal convirtió en asistencia al segundo palo para que Lamine Yamal abriera el marcador. Los dos siguientes goles fueron suyos, de Oyarzabal, e incluso pudo caer un hat-trick de no ser por el larguero. Esa efectividad lo mantiene como el 4º favorito según Betfair a ser Bota de Oro en el Mundial, con una probabilidad implícita del 5,1% por delante de atacantes top como Haaland (3,8%), Luis Díaz (1,4%) o Cristiano Ronaldo (1,4%). Poca broma.

“Oyarzabal podría adaptarse a Real Madrid o Barça”

Este rendimiento ha hecho que haya incluso rumores sobre el potencial interés de los dos grandes, Barça y Real Madrid, por su fichaje. Salgado cree que Oyarzabal podría encajar perfectamente en ambos mecanismos de juego.

“Yo creo que se adaptaría a los dos equipos, pero dependería de las necesidades de los entrenadores. Si el Barça lo que quiere es un futbolista más tipo perfil Lewandowski, quizá no se parece tanto. Porque Mikel es algo más móvil, como Ferran. Es más un falso nueve que un nueve puro. Ésa es la clave para utilizarle. Mira en el primer gol como se va por fuera, crea el espacio y pone el balón al segundo palo para que Lamine Yamal marque. En su naturaleza no está ser un nueve puro”, insistió en su análisis Salgado.

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“En el Real Madrid pasa algo parecido. Si lo que quieres es un nueve, pues ahí tienes a Endrick que entra más en ese perfil de ariete de siempre, más fijo. Depende un poco de lo que quisiera el entrenador que hiciera o qué es lo que busca en su nueve. Que luego tiene capacidad para generar gol, porque siempre te crea sus 14 o 15 goles por temporada. Esa es la clave para utilizarle. Asumir que su rol es más de segundo delantero, pero que puede crear fútbol y generar espacios”, concluyó su análisis el embajador de Betfair en el Mundial 2026.