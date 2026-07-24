Míchel Salgado: “Rodri es el fichaje perfecto para el Real Madrid, necesitamos ADN español”

Míchel Salgado, embajador de Betfair en el Mundial 2026 y leyenda del Real Madrid, no ha dudado en aplaudir la posibilidad de que Rodri Hernández, capitán de la Selección Española, fiche por el equipo blanco, tal y como han comenzado a reflejar los medios de comunicación. Para el dos veces ganador de la Champions, es positivo que el Real Madrid incorpore futbolistas españoles que refuercen su núcleo del vestuario y las conexiones con la esencia tradicional del madridismo.

Preguntado sobre si cree que Rodri es un jugador al que el Real Madrid no puede dejar escapar, Míchel se mostró entusiasmado. “Yo creo que sin ninguna duda”, comenzó a explicar. “Cuando se hablaba de Rodri incluso antes, ya creía que me parece el jugador perfecto para el Real Madrid. Creo que es importante para el Real Madrid traer un poco de ADN español para el vestuario”, prosiguió el embajador de Betfair.

“Es un jugador que traería al Madrid porque tiene un trato especial con el balón, algo que en los últimos años quizá ha faltado un poquito. Esa tranquilidad que aporta, ese número ‘6’ que sea capaz de llevar el ritmo del partido”, insistía en su argumento futbolístico el que fuera ‘2’ del equipo merengue.

“El Real Madrid siempre ficha a los mejores jugadores del mundo, pero también tiene que fichar a los mejores jugadores de la Selección Española. Ahora las dos cosas conviven juntas: España es campeona del mundo y tenemos a muchos de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones. Así que sí, yo sin lugar a dudas iría a por Rodri si hubiera la posibilidad de mercado de ficharlo” añadía.

“El Real Madrid tiene que tener siempre una base española”

En el lado de cómo se gestiona internamente el vestuario y de las esencias sociales del Real Madrid, Míchel Salgado también ve importante ‘españolizar’ la plantilla blanca. “Ya se ha hecho con el fichaje de Cucurella, que ayuda a minimizar algo que se ha visto en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, se han marchado jugadores españoles importantes, como Nacho o Carvajal, que eran capitanes y gente clave en el vestuario. Y en el Real Madrid siempre tienes que tener una base española”, ha empezado a comentar el embajador de Betfair.

“Si durante una temporada surgen problemas, esa base fuerte ayuda, anima, sirve para tener las ideas claras. El español es alguien que conoce el club, el país y lo que se vive por dentro y por fuera. Por eso digo que un fichaje como el de Rodri sería también perfecto”, ha comentado un Míchel que, además, cree que ayudaría a mejorar la cuota madridista en la selección.

“Yo no tengo ningún problema en que el Barça tenga una buena representación en la Selección, porque con España tienen que ir los mejores jugadores de los equipos españoles. Pero si eso es así, es porque el Barça tiene más jugadores españoles, y eso debe quizá animar a reflexionar para bien en el Real Madrid. Luis de la Fuente no ha tenido tanto donde elegir en el Madrid. Eso lo podemos cambiar”, ha valorado un Míchel que, por motivos como éste, ha sentenciado rotundo: “Rodri sería el mejor fichaje ahora mismo del mercado. El más grande”.

“En el Real Madrid ahora hay una presión extra”

Sobre el comienzo de temporada, Míchel Salgado ha puesto el foco en la exigencia doble que tendrá el Real Madrid por los malos resultados de años anteriores y por la llegada de José Mourinho, lo que aumenta la exigencia de sus futbolistas. “Una temporada que comienza después de un Mundial suele ser de mayor desgaste, porque tienes menos vacaciones. No tienes tiempo para celebrar y ya estás en otra guerra”, ha empezado a comentar.

“Así que, como digo, la clave es limpiar, limpiar la mente y meterte en otra nueva temporada. Por ejemplo, los jugadores del Real Madrid van a tener, con dos años sin ganar nada, con el nuevo entrenador Mourinho, una presión extra. Primero, acomodarse a lo que pide el nuevo entrenador. Saber que es una temporada clave porque un Real Madrid con una tercera temporada sin ganar nada sería una situación, digamos, muy difícil de aguantar para los aficionados. Eso hace que el jugador esté más obligado que nunca a desconectar durante las vacaciones”, insistió el embajador de Betfair, bromista con los plazos cortos de descanso.

“Tener sólo tres semanas de descanso es muy poco. Y la Premier comienza antes. Así que, a ver si fichamos a Rodri y le damos una semana más de vacaciones”, comentó con simpatía el gallego.

Rodri, Mbappé y Messi, su terna para el Balón de Oro

Míchel valoró el cierre de la temporada admitiendo que este curso va a ser complicado escoger al ganador del Balón de Oro, aunque para el ex internacional español, tres nombres podrían ser los finalistas: Rodri, Mbappe y Messi. “Rodri está claro por qué”, comentó escueto después de todos los piropos que había declinado al madrileño. En el caso de los otros dos, Míchel se explayó algo más en sus explicaciones.

“Para mí, Messi, después del Mundial que ha hecho, va a estar ahí también, porque hay que reconocer, con su edad, que ha llevado a Argentina a ser subcampeona del mundo otra vez. Ha metido muchísimos goles, ha mantenido a una Argentina con problemas hasta la final y casi hasta penaltis”, ha argumentado sobre el argentino.

En el caso del francés, Míchel mira más a lo individual. “Mbappé va a estar como nombre, sin ninguna duda. No ha ganado con el Madrid, no ha ganado con Francia, pero a nivel individual, y estamos hablando de un trofeo individual como el Balón de Oro, ha sido máximo goleador del Mundial”, ha comentado el embajador de Betfair.

“España puede aspirar a la próxima Euro y el Mundial 2030”

Sobre el Mundial conquistado por España, y que Míchel ha seguido in situ prácticamente al completo (final incluida), el embajador de Betfair cree que hay motivos para la esperanza española para ganar las próximas citas, tanto europeas como Mundiales, no sólo por el talento de sus integrantes, sino por su edad.

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“Es que Cubarsí ha hecho un Mundial espectacular y tiene sólo 19 años. Para el Mundial de 2030, la edad máxima de los actuales miembros de esta plantilla sería de 35 años. Estamos hablando de que para el Mundial de 2030 podría manenerse el 80% de la plantilla sin problemas, al menos en términos de edad. Es algo increíble. Estamos hablando de una selección preparada y que puede aspirar a ganar los dos grandes próximos torneos, que son la Euro y ese Mundial 2030”, se mostró optimista.