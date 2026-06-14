Míchel Salgado: “Messi es de otra galaxia, pero es verdad que Lamine tiene paralelismos con Leo”

Míchel Salgado, leyenda del Real Madrid y la Selección Española, y nuevo embajador y analista de Betfair en el Mundial 2026, reflexionó sobre el comienzo del campeonato con el foco puesto en España y en las altas expectativas que ha generado Lamine Yamal, referente del Barça y del combinado nacional. Según muchos analistas, el ‘19’ de España es el más digno heredero de Messi que ha dado el fútbol planetario desde la salida del argentino del Camp Nou. Míchel opina que aún es pronto para situarlos en el mismo plano, pero sí encuentra muchos paralelismos entre ambos.

“Estamos muy ansiosos por ver qué Lamine vamos a tener en este Mundial. Será increíble”, comenzó expectante el gallego. “Messi es un jugador de otra galaxia… pero sí que es verdad que tienen paralelismos. Lamine es uno de esos jugadores que gusta ver. No hay muchos con esa personalidad en el uno contra uno. Y no diría solo uno contra uno, sino uno contra dos o uno contra tres. Eso es algo que Messi sí tenía”, prosiguió Salgado su análisis.

“Además, Messi y Lamine se criaron en La Masía. Messi llegó con doce años y Lamine incluso antes. Han crecido en ese entorno futbolístico del Barcelona, que es especial. Han debutado siendo niños. Con 17 años, lo que ha logrado Lamine es una locura. Es verdad que le falta la Champions, pero tiene muchísimo tiempo para ganarla. Ya ha sido capaz de ganar la Eurocopa y ser uno de los jugadores importantes dentro de ella, algo que no es fácil”, insistió la voz de Betfair en el Mundial.

“Pero repito: es difícil hacer comparaciones porque Messi es uno de los grandes de la historia. Yo he tenido la suerte de verle desde el primer momento. Lo comentamos en el vestuario del Real Madrid en cuanto lo vimos en aquel primer Clásico contra nosotros, que marcó un hat-trick. Ahí supimos que era un jugador diferente, a la altura de los grandes. Pero cuando hablo de grandes, hablo de Maradona, Pelé… esa gente que ha marcado una época y que están por encima del resto”, quiso puntualizar el embajador de Betfair en el Mundial.

“Es difícil que un chico se guarde”

La única duda que alberga Míchel con respecto a Lamine y este comienzo de Mundial es saber en qué estado físico estará el joven extremo, visto que aún no ha competido desde que se lesionó con el Barça. Ahí emerge el tradicional debate de si se debe esperar y guardar al futbolista para evitar riesgos o si debe jugar apenas tenga el alta.

“Lamine ha estado muy exigido durante toda la temporada, tanto en Champions como en Liga y en todas las competiciones. Eso está claro. Ahora mismo es muy difícil decirle a un chico que se guarde. Primero, porque es muy joven; segundo, porque quiere ganar todo; y tercero, porque estamos ante un año de Mundial”, ha insistido un Míchel que sabe de lo que habla, porque él mismo ha vivido este tipo de situaciones.

“Yo me acuerdo de esos años de Mundial o Eurocopas, donde era complicado dosificarse porque querías estar allí. Me fui a Alemania en 2006 con un problema que ya me había hecho perderme la Euro de 2004, con una rotura, y aun así, fui con el seleccionador, estuve y pude jugar el tercer partido. Ese ímpetu es difícil de corregir o de apaciguar. Sobre todo, con jugadores de carácter ganador, con fortaleza y ganas de estar ahí siempre. Y Lamine no es una excepción. Creo que quiere estar ahí cuanto antes”, añadió Míchel, que será los ojos de Betfair, in situ, en el Mundial.

Con todo, el que fuera lateral derecho del Real Madrid y la Selección cree que quizá habría que “darle un poquito más de descanso y ver si será necesario ponerlo ya en el segundo partido o esperar para que esté a tope y con menos riesgo. Pasa lo mismo con Nico Williams. Sí, habrá que controlar y, con el cuerpo técnico y médico, gestionar los minutos y usarlos en su justa medida”, añadió.

“A De la Fuente le habrá dolido también dejar fuera a Carvajal”

Hablando de lesiones, Míchel Salgado no quiso olvidarse de Dani Carvajal, ex capitán del Real Madrid y persona por la que el gallego siente especial debilidad. “Dani ha dicho en alguna ocasión que yo era su ídolo y ahora es al revés. Ahora él es mi ídolo. Por eso, claro que me duele que se haya quedado fuera del Mundial”, ha admitido el embajador de Betfair en el Mundial.

Con todo y con eso, Míchel entiende a Luis de la Fuente. “El míster ha estado esperando hasta última hora. Y ha tomado una decisión, para mí, triste. Pero un seleccionador tiene que decidir para el grupo, para la Selección, no para los individuos. Yo estoy dolido, Carvajal está dolido, pero no me cabe duda de que De la Fuente también está dolido al tomar esta decisión de dejarle fuera”, reflexionó el que fuera dos veces ganador de la Champions League quien, por cierto, aplaudió cómo se tomó la noticia Carvajal. “Dani lo ha entendido y su relación es igual de buena con el seleccionador. Eso habla de la humildad de Carvajal”, ha añadido Salgado.

“España es una de las favoritas, pero dependemos del físico”

Por último, Míchel Salgado no ha dejado pasar la oportunidad de valorar las opciones a ganar el torneo de una España que no compara con la de 2010, pero que sí ve en la senda para hacer grandes cosas. “Ha sido campeona de Europa con un gran juego y la fase de clasificación fue espectacular. Tenemos un gran centro del campo y buen ataque. Esta España, sin dudas, es una de las favoritas a ganar el Mundial, pero creo que vamos a depender un poco del físico de los jugadores, de cómo han llegado”, comenzaba su valoración el embajador de Betfair.

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“También es importante que se juegue en América. No es igual jugar allí que en Europa. Eso es importante para la mentalidad de los jugadores. Y también cuenta la cabeza. El exceso de euforia o de confianza son malos, pero es clave tener autoconfianza, creer que puedes hacer grandes cosas. Es importantísimo. En campeonatos tan cortos, a veces el trabajo del entrenador no es tanto táctico, sino mental. Veo a De la Fuente preparado. Es tranquilo, no caerá en el exceso de confianza, pero sí en tener a los chavales con ganas, respetando a todos los rivales”, concluyó su análisis.