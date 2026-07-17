Messi vuelve a marcar la diferencia: 10 asistencias en cruces mundialistas

Lionel Messi sigue ampliando una estadística que ya pertenece a otra dimensión. Incluyendo las dos asistencias firmadas hoy, el capitán argentino alcanza las 12 asistencias en partidos de la Copa Mundial, de las cuales 10 han llegado en rondas eliminatorias.

El dato resume perfectamente su influencia en los momentos más importantes. Messi no solo aparece en los Mundiales por sus goles, sino también por su capacidad para hacer mejores a los demás cuando el torneo entra en su fase más exigente. En los cruces, donde cada pase puede decidir una clasificación, el ‘10’ ha vuelto a ser diferencial.

La comparación histórica refuerza todavía más la magnitud del registro. Desde 1966, ningún otro jugador ha superado las ocho asistencias totales en fases finales de la Copa del Mundo. Messi ya suma 12, y 10 de ellas han llegado precisamente en partidos de eliminación directa.

Argentina ha construido buena parte de su camino alrededor de esa capacidad para decidir desde cualquier zona. A veces con el gol, otras con el último pase y muchas simplemente atrayendo rivales para liberar al compañero. Su Mundial vuelve a explicar que su impacto no depende solo del remate.

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Messi sigue siendo una diferencia estadística, futbolística y emocional. A estas alturas, incluso cuando parece que ya no queda nada por añadir, encuentra otra forma de separarse del resto.