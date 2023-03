El mensaje de Carlos Alcaraz a Djokovic y Rafa Nadal

“Djokovic y Nadal me motivan a jugar bien en los torneos después de una lesión", señala el joven talento murciano Sobre si prefiere ser el número uno o ganar un Grand Slam, dice: “Es difícil escoger, pero ahora elegiría ganar un Grand Slam”

Carlos Alcaraz ha regresado con fuerza tras su lesión. Doce victorias y sólo una derrota suma el murciano tras el percance que le dejaba fuera de la gira australiana.

Después de su gran victoria ante Auger-Aliassime en Indian Wells, comentó en rueda de prensa que "soy un jugador y una persona que aprende realmente rápido. Me fijo en los grandes jugadores, Djokovic o Rafa, en sus vueltas después de lesión y probablemente ellos tengan el mayor porcentaje de victoria en torneos en sus retornos. Así que me fijo en ellos cuando estaba lesionado, cuando estaba entrenando. Ellos me motivan a jugar bien al tenis después de una lesión en los primeros torneos. Me sorprendió cuando gané Buenos Aires, pero ahora no me sorprende”.

En relación a su victoria ante el canadiense en el 'quinto Grand Slam', Alcaraz indicó: "Vi vídeos de los últimos choques contra él, y el resto es algo en lo que estaba muy concentrado antes de salir a pista, tratando de devolver cada saque, intentando jugar agresivo y aprovechar la oportunidad también cuando él estaba con segundos”.

Ante la semifinal frente a Jannik Sinner, analizó el de El Palmar que “disfruto mucho de ese encuentro. Como ya he dicho anteriormente, me encanta jugar partidos muy duros, partidos reñidos y de gran calidad. Jannik es un gran jugador, un gran golpeador. Me encantan todos los partidos que he jugado contra él. Tengo que jugar lo mejor posible. Me encanta jugar contra él porque me lleva al límite. Me encanta sentir eso. Diría que soy más rápido que él corriendo en pista, él golpea más rápido”.

"Probablemente me considero mejor jugador que hace un mes. Me considero un tenista que juega mejor en pista dura. Me siento más cómodo, mi movimiento y mi estilo de juego es más de superficie dura. Los resultados parece que también son buenos en tierra batida. Intento desplegar mi tenis en cada torneo”, dijo.

Por último, se le planteó a Carlos Alcaraz la disyuntiva si prefiere ser el número uno del mundo o ganar un Grand Slam: “Es difícil escoger, pero en estos momentos, elegiría ganar un Grand Slam”.