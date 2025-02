Los dos mejores porteros de la Premier League: un español y un desconocido

Pueden estar muy tranquilos con ellos bajo palos. La defensa del Arsenal y del Nottingham Forest, dos equipos punteros en la Premier League que se enfrentaron en el City Ground con un resultado que sólo podía venir provocado por los dos mejores porteros de la liga. Con Matz Sels y David Raya, es imposible pasar del 0-0. Una pesadilla para los delanteros de ambos equipos.

El primero de los dos es un desconocido para el público general, pero eso no quiere decir que no sea un porterazo. De hecho, es probablemente el mejor de lo que va de Premier League. Sin Matz Sels, guardameta belga de 33 años, el Nottingham Forest probablemente no estaría peleando por entrar en Champions League esta temporada. Suma 11 porterías a cero, más que ningún otro en su posición.

Llegó procedente del Estrasburgo en febrero de 2024 por 8 millones de euros, después de un breve paso por el Newcastle en la temporada 2016/17. En Saint James' Park no pudieron gozar de la misma versión que está mostrando con los Tricky Trees: no hay quien le tosa y no se achica ante ningún delantero.

El caso de David Raya es distinto, pues ya no es un desconocido para el público español y es un habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente con la selección. Su rendimiento en el Arsenal con Arteta está siendo de notable alto, y así lo demuestra con 10 porterías a cero, una más que Jordan Pickford, el tercero en discordia.

Así está la lucha por llevarse un premio a portero menos goleado que ya ganó otro español como David De Gea en su día, antes de marcharse del Manchester United. El 'Golden Glove' está al rojo vivo.