⁠⁠Los mejores debuts al estilo Joao Pedro

Joao Pedro se incorporó al Chelsea hace apenas unos días, en pleno Mundial de Clubes, procedente del Brighton a cambio de 63,7 millones de euros. Con pasado en Fluminense, el delantero portugués aterrizó en Londres con la misión de reforzar el ataque de un equipo en transición pero que cuenta con un gran número de futbolistas y una de las plantillas más amplias de la historia. Sin embargo, pocos podían anticipar el tremendo e inmediato impacto que ha generado al materializar los dos tantos que dieron a su equipo el pase a la final del Mundial.

En la semifinal del torneo mundialista, el Chelsea se enfrentaba al Fluminense en busca de una plaza para la gran final y Enzo Maresca no dudó ni un solo instante en incluir en el once a su reciente y flamante fichaje. Con tan solo unos días en el club londinense, Joao Pedro pareció encajar como anillo al dedo junto a sus compañeros. Su primer gol en el partido llegó en el minuto 17 cuando con un derechazo desde la frontal del área mandó el balón al palo largo, lejos del alcance de Fabio para adelantar a su equipo. El segundo, ya en el segundo tiempo, fue una jugada marca de la casa en la que encaró a su par para disparar, de nuevo con la derecha, lejos del alcance del meta del conjunto carioca. Con el 2-0 final, el Chelsea se ha clasificado para la final, demostrando que su buena temporada no ha sido fruto de la casualidad. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que el conjunto londinense sea el próximo campeón es del 40,00% y gran parte de la culpa la tiene Joao Pedro y su espectacular puesta en escena ante el Fluminense.

Los debuts más sonados en Barcelona y Madrid

Si bien el debut de Joao Pedro con la camiseta del Chelsea ha sido cuanto menos notable, la historia del fútbol recuerda que ha habido otros jugadores que en sus inicios también brillaron en su nuevo equipo. Uno de esos futbolistas fue Ronaldo Nazario, quien llegó al Real Madrid con el gran sueño de convertirse en la estrella del equipo blanco justo después de levantar la Copa del Mundo con Brasil. Su debut en en la Liga española se produjo frente al Deportivo Alavés, donde comenzó en el banquillo. En el minuto 63 ingresó al campo y apenas 61 segundos después, marcó su primer gol. Para sellar un mejor debut, amplió su cuenta personal en el minuto 78, marcando su segundo gol en el encuentro.

Pero no solo ha habido casos de éxito del lado blanco. El Atlético de Madrid también sacó a relucir su cantera y con el debut de Fernando Torres dieron con la tecla desde el primer minuto. Si bien no anotó en su primer partido como profesional, sí lo hizo en el segundo en Liga, frente al Albacete. Aquel primer tanto sería el inicio de una gran carrera en el club rojiblanco y el comienzo de la andadura de uno de los mejores delanteros españoles de todos los tiempos.

Y no solamente en Madrid se han visto debuts por todo la alto ya que, en 1993, el FC Barcelona fichó a Romário da Souza Faria, y su estreno con el equipo catalán no dejó indiferente a nadie, más bien todo lo contrario. En la primera jornada de La Liga 1993-94 frente a la Real Sociedad el brasileño aprovechó la primera oportunidad para demostrar para qué había llegado al cuadro culé. Marcó tres goles en aquel partido, el primero en el minuto 15, el segundo en el 65 y el tercero en el 88, haciendo las delicias de su afición que se entusiasmó con su llegada desde el primer momento.

El debut de dos jóvenes promesas

Décadas después del debut de Romário, el FC Barcelona volvió a ver cómo un joven canterano mostraba al mundo su valía en su primera aparición. En la temporada 2023-24, Mar Guiu, delantero de formado en La Masía, entró al campo en un encuentro liguero frente al Athletic Club de Bilbao. En un partido igualado que se aproximaba a terminar en un empate sin goles, emergió de la nada un Marc Guiu que aprovechó su oportunidad para anotar el único tanto del partido para que su equipo se llevase los tres puntos en el minuto 80 de juego.

Recientemente, otra de las grandes promesas que ha emergido es Gonzalo García. El delantero de La Fábrica, quien esta temporada ha jugado bajo las órdenes de Raúl González, debutó con el primer equipo de Carlo Ancelotti en la Copa del Rey frente al CD Leganés. Lo hizo marcando el gol de la victoria en el tiempo de descuento para sellar el definitivo 2-3 y para que el Real Madrid avanzase de ronda. Ahora, con Xabi Alonso en el banquillo y gracias a las ausencias de Kylian Mbappé y Endrick, el español se ha asentado en el equipo. En el Mundial de Clubes está demostrando ser un delantero capaz de pelear por un puesto con los mejores y ya ha dejado cuatro goles en cinco partidos, siendo el máximo goleador del equipo en la competición.