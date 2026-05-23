McGinn rompe 42 años de espera y devuelve a Escocia al trono europeo

La imagen de John McGinn levantando la Europa League con el brazalete de capitán del Aston Villa F.C. ya forma parte de la historia del fútbol británico. No solo porque el conjunto de Birmingham acabó con más de cuatro décadas sin conquistar un gran título continental, sino porque el centrocampista escocés rompió una sequía simbólica que parecía enterrada en los libros del pasado: ningún escocés había capitaneado a un campeón europeo desde que Graeme Souness guiara al Liverpool F.C. a la conquista de la Copa de Europa de 1984 frente a la AS Roma.

Han pasado 42 años entre ambas fotografías. Dos generaciones enteras. En 1984, Souness representaba la figura clásica del líder escocés: temperamental, competitivo y dominante en el centro del campo. Aquella final en el Olímpico de Roma terminó con triunfo del Liverpool en la tanda de penaltis y consolidó el peso histórico de los futbolistas escoceses en el fútbol europeo. Después llegaron décadas de silencio. Escocia siguió produciendo talento, pero ningún capitán volvió a tocar el cielo continental con un gran club europeo.

McGinn para siempre

Hasta McGinn. El futbolista de Glasgow ha construido su carrera lejos del brillo inmediato de las superestrellas. Dejó huella en St. Mirren y Hibernian antes de aterrizar en un Aston Villa que entonces navegaba en la Championship inglesa. Hoy, convertido en emblema del proyecto de Unai Emery, simboliza la resurrección de un club histórico que hace apenas unos años peleaba por sobrevivir lejos de la élite.

La final de Estambul confirmó esa transformación. Aston Villa derrotó con autoridad al Freiburg y McGinn ejerció exactamente como se espera de un capitán escocés: presión constante, liderazgo emocional y sacrificio competitivo. No marcó, pero manejó los tiempos del partido y sostuvo al equipo en los momentos de máxima tensión.

El dato conecta dos épocas muy distintas del fútbol británico. Souness levantó la vieja Copa de Europa en una era dominada por la épica física y los equipos ingleses. McGinn lo hace en un fútbol globalizado, multimillonario y tácticamente sofisticado. Sin embargo, ambos comparten algo esencial: la capacidad de representar el carácter escocés en el escenario más grande del continente.