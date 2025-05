⁠⁠Mbappé, último tren para el Balón de Oro

Kylian Mbappé se terminó decidiendo por fin el pasado verano en hacer las maletas y abandonar el PSG para fichar por el Real Madrid. En su cabeza, todo estaba muy claro. Por encima del dinero, e incluso de su sentimiento parisino, primaba su sueño de jugar en el equipo madridista y sobre todo sus deseos de conquistar la Champions League y el Balón de Oro. Casualmente, es su ex equipo el PSG, el que está en la Final de Múnich, y no el Real Madrid que en esta edición no consiguió pasar de cuartos, por lo que el anhelo de levantar una ‘Orejona’ tendrá que esperar, al menos un año más. Pero, lo del Balón de Oro, aunque pinta complicado, todavía es posible.

Es evidente que jugadores como su compatriota del PSG Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez, Raphinha o Mohamed Salah, están muy encima en este momento en cuanto a posibilidades se refiere, debido a que todos ellos han brillado más que el jugador madridista esta temporada, y así los reflejan las apuestas de fútbol de Betfair, que sitúan a Dembélé como el principal favorito para hacerse con el ansiado galardón con una probabilidad implícita del 38,02%, mientras que Lautaro, la estrella del otro finalista de la máxima competición continental tiene un 14,28%, misma probabilidad que el brasileño del FC Barcelona Raphinha, y por su parte, Salah, campeón de la Premier un 12,5%.

Mbappé necesita una gran remontada

Y ésta debe empezar ya, en el Clásico que se disputará este domingo a partir de las 16:15 horas en Montjuic. El Madrid necesita imperiosamente la victoria, ya que está a cuatro puntos del conjunto azulgrana en la clasificación, por lo que cualquier opción de título liguero pasa por conseguir los tres puntos en la Ciudad Condal. Cualquier otro resultado que no sea un triunfo madridista, dejaría prácticamente a los de Ancelotti sin opciones.

Y para conseguirlo, los blancos necesitan la mejor versión de Mbappé, tal y como quedo patente en la final de Copa disputada hace dos semanas. El delantero francés fue suplente debido a unas molestias en su tobillo izquierdo y cambió radicalmente el encuentro con su entrada en el segundo tiempo, no solo por su gol, que empataría el partido, si no por la sensación de peligro constante que ocasionó en la defensa blaugrana. Por su fuera poco, además de estar la Liga en juego, este clásico va a ser un cara a cara entre el propio Mbappé y Lewandowski por el Pichichi del campeonato. 25 goles suma el delantero azulgrana por 24 del madridista que tras su doblete ante el Celta la pasada jornada le vuelve a pisar los talones. Sin duda, llevarse este premio individual al máximo artillero de la Liga sería otro ítem importante en su candidatura para el Balón de Oro.

La ‘Nations League’ y el Mundial de Clubes

Pase lo que pase en el Clásico y en la Liga, llegarán después dos nuevas oportunidades para Mbappé de saborear el éxito. Primero con su Selección (Francia) en la Liga de las Naciones, donde los galos se van a enfrentar el próximo 5 de junio a la vigente campeona de Europa, España, en semifinales. Aquí el jugador madridista, tendrá sed de revancha, pues fue precisamente, el combinado nacional español el que eliminó a Francia en la pasada Eurocopa, también en la ronda de semifinales. En una hipotética final, en caso de que consigan doblegar a España, esperarían Alemania o Portugal, quienes se enfrentarán en la otra semifinal. Y por último, y para poner fin a una extenuante temporada llegará el turno del estreno del Mundial de Clubes, en el que Mbappé y el Real Madrid querrán hacer historia levantando esta primera edición, que coronará al equipo campeón el 13 de julio en el MetLife Stadium.

Con todo ello, y a pesar de que en este momento según las apuestas de Betfair apenas tiene una probabilidad implícita del 1,96% de ganar el Balón de Oro, el astro francés confía aún en sus posibilidades y una remontada en esta recta final de temporada, que comienza con un último tren con el Clásico como primera parada.