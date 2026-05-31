Mbappé, el 'killer' del Mundial

Kylian Mbappé llega a cada Mundial con una sensación difícil de igualar. La de un jugador que no solo compite, sino que cambia el peso de los partidos. Entre Rusia 2018 y Catar 2022, el delantero francés ha participado en más goles que cualquier otro futbolista en las dos últimas Copas del Mundo, con 12 tantos y 2 asistencias. Son cifras que explican su impacto, pero también su jerarquía en los escenarios donde la presión suele reducir a muchos.

En 2018 fue la irrupción definitiva. Velocidad, descaro y una madurez impropia para su edad lo colocaron en el centro de una Francia campeona. Cuatro años después, en Catar, confirmó que aquello no había sido una aparición fugaz. Su final ante Argentina, con un triplete inolvidable, lo elevó a una dimensión histórica pese a la derrota francesa en los penaltis. Mbappé perdió aquella final, pero salió de ella todavía más grande.

Su presente, sin embargo, no ha estado libre de dudas. Esta temporada ha mostrado una versión algo irregular, alternando noches de autoridad con tramos de menor influencia. No se trata de una caída, sino de esa exigencia permanente que acompaña a los futbolistas llamados a dominar una época. En su caso, cualquier bajón se mide con lupa porque el listón lo ha puesto él mismo.

Francia, mientras tanto, vuelve a aparecer entre las grandes candidatas al título mundial. Tiene talento, físico, experiencia competitiva y una estructura que sabe sufrir en eliminatorias. Pero por encima de todo tiene a Mbappé, un futbolista capaz de decidir un partido con una carrera, un disparo o una acción aislada. Si Francia sueña con otra estrella, buena parte de ese sueño pasa por sus botas.

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El próximo Mundial no será solo una nueva oportunidad para la selección francesa. También puede ser otro capítulo en la construcción de la leyenda de un jugador que, a los 27 años, ya mira de cerca los récords más grandes de la historia del torneo.