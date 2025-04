Mbappé entra en la lista negra del Real Madrid

Kylian Mbappé vivió este sábado una de sus noches más oscuras desde que aterrizó en el Real Madrid. En el minuto 38 del duelo frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza, el delantero francés vio la tarjeta roja directa tras una entrada muy dura y claramente intencionada. La acción, que dejó al conjunto merengue con diez hombres durante más de medio partido, ha generado un amplio debate y ha dejado una estadística histórica.

Según datos de 'Opta', Mbappé es apenas el segundo delantero del Real Madrid expulsado en un primer tiempo de un partido de LaLiga en todo el siglo XXI, tras Ruud van Nistelrooij en 2008, en un derbi ante el Atlético de Madrid.

La entrada, que fue a destiempo y con la plancha por delante y fue sancionada con la roja directa, una decisión que fue respaldada por el VAR tras revisar las imágenes. En el acta, el árbitro justificó la expulsión alegando que el jugador realizó "una entrada con uso de fuerza excesiva sobre el adversario, impactando con los tacos en la parte alta de la pierna".

Según explicó el exárbitro Iturralde González en la cadena SER, la jugada encaja dentro del artículo 114 del reglamento: "una entrada con fuerza excesiva o brutalidad que ponga en peligro la integridad física del rival", lo que obliga a mostrar la tarjeta roja sin importar la intención. "Es una acción que el reglamento contempla como expulsión directa. No hay interpretación posible cuando se dan esos parámetros", detalló.

Alavés - Real Madrid: La expulsión de Mbappé

La situación pilló por sorpresa a un Real Madrid que venía liderando el partido con relativa comodidad, y que tuvo que replegarse tras la expulsión. Carlo Ancelotti, visiblemente contrariado en rueda de prensa, no quiso entrar en polémicas con el arbitraje pero sí mostró su preocupación: "No es habitual ver a Kylian en estas situaciones. No es un jugador violento. Fue una jugada desafortunada, llega tarde y comete un error, pero no hay mala intención", señaló el técnico italiano.

En cualquier caso, el incidente marca un antes y un después en la temporada de Mbappé, que hasta ahora había vivido una adaptación meteórica al conjunto blanco. Su carácter competitivo e intensidad han sido elogiados desde su llegada, pero esta acción pone en el foco su capacidad de controlar la impulsividad en momentos clave. De hecho, su expulsión no solo supuso un giro en el guion del partido, sino que acarrea consecuencias inmediatas: el delantero se perderá, como mínimo, el próximo encuentro liguero por sanción, y podría recibir un castigo mayor si el Comité de Competición considera que hubo conducta violenta.