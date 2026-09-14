Mbappé arranca en modo Benzema

Kylian Mbappé ha empezado LaLiga 2026/27 con ritmo de gran estrella. El delantero francés suma seis goles en los cinco primeros partidos del Real Madrid en el campeonato, una cifra que confirma su impacto inmediato en este inicio de temporada.

El dato le coloca en una comparación de mucho peso. Mbappé es el primer jugador que alcanza tantos goles en los primeros cinco encuentros ligueros del Real Madrid desde Karim Benzema en la temporada 2021/22, cuando el delantero francés también firmó seis tantos a estas alturas.

No es solo una cuestión de números. Mbappé ha arrancado el curso con la sensación de estar encontrando cada vez más naturalidad dentro del ataque blanco, apareciendo en zonas decisivas y convirtiendo casi cada partido en una oportunidad para ampliar su cuenta.

La referencia a Benzema también ayuda a medir la dimensión del inicio. Aquel arranque del exdelantero madridista marcó el camino de una temporada enorme, y ahora Mbappé empieza a moverse en registros similares desde las primeras jornadas.

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El Real Madrid tiene en Mbappé a su gran foco ofensivo. Y, de momento, el francés responde con oro puro: seis goles en cinco partidos y un inicio a la altura de los grandes goleadores recientes del club.