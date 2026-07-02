Martinelli hace historia para salvar a Brasil

Brasil volvió a tirar de épica para sobrevivir en el Mundial. La selección brasileña derrotó a Japón con un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95 y logró una clasificación que parecía escaparse en una noche incómoda, marcada por la resistencia del equipo asiático.

El partido había puesto a Brasil contra las cuerdas. Japón compitió con orden, velocidad y personalidad, encontró la forma de incomodar a la Canarinha y obligó al equipo brasileño a jugar con una urgencia creciente. Durante muchos minutos, el cruce tuvo más nervios que claridad para Brasil, que acumuló ataques sin terminar de romper una defensa muy disciplinada.

La reacción llegó cuando ya no quedaba margen. Martinelli apareció en el área en el minuto 95 exacto y firmó el gol ganador más tardío en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo, según el dato de MisterChip, sin contar las prórrogas. Su tanto supera registros históricos como los de Edgar Davids ante Yugoslavia en 1998, Francesco Totti frente a Australia en 2006, Klaas-Jan Huntelaar contra México en 2014, Nacer Chadli ante Japón en 2018 y Stephen Eustáquio frente a Sudáfrica en 2026.

El gol tuvo además un valor añadido para la historia brasileña. Brasil no remontaba un partido de eliminación directa del Mundial para acabar ganándolo desde hacía 24 años, como apunta también MisterChip, cuando lo consiguió ante Inglaterra en los cuartos de final de 2002. Desde entonces, cada vez que el marcador se le había puesto en contra en una ronda decisiva, la Canarinha no había encontrado el camino de vuelta.

Esta vez sí lo hizo. Con más sufrimiento que brillo, Brasil sostuvo la fe hasta el último ataque y encontró en Martinelli al protagonista inesperado de una clasificación agónica. Japón rozó una noche histórica, pero se quedó sin premio en la jugada final.

Noticias relacionadas

Brasil avanza con una mezcla de alivio y advertencia. La épica refuerza al grupo, pero el partido también deja señales que deberá corregir. Lo seguro es que Martinelli ya tiene su lugar en la memoria del torneo.