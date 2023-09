Marc Márquez suelta una 'bomba': "Quizá no hay que…"

El piloto catalán habla de su futuro en Honda: "Cualquier ser humano, ante una situación crítica, busca soluciones"

Marc Márquez ha insistido en darle una oportunidad a Honda para seguir vinculado a la marca en el próximo Mundial de MotoGP de 2024. Consulta los pronósticos de MotoGP.

“Si, estoy bastante cansado, hemos tenido un fin de semana de carreras intenso, luego ayer un test largo y también estoy un poco pensativo”, ha asumido.

“Lógicamente ahora hay que repasar todo lo que ha sucedido en pista, ver donde podemos mejorar después del test, entender qué dirección tomar para mejorar el proyecto. El prototipo 2024 no funcionó como se esperaba, pero también es una moto nueva que hay que seguir investigando”, ha subrayado.

“No estoy decepcionado porque era lo que ya esperábamos. Este fin de semana ha habido caras nuevas en el box y no han tenido tiempo aún de reacción para poner cosas diferentes en pista”, ha matizado Marc.

“Cualquier ser humano, ante una situación crítica, busca soluciones. Y como dije ayer, tengo plan A, plan B y plan C. Me los guardo para mí. Pero mi compromiso a día de hoy es con Honda. Sigo teniendo contrato con ellos. Y mi compromiso es máximo ya que esta marca me ha dado mucho. Sigo intentando buscar la mejor solución al proyecto”, ha remarcado.

Márquez sabe que el plazo para decidir se agota: “Las cosas tienen que ir rodadas, no puedes forzar aunque sí que es verdad que no queda mucho tiempo porque la temporada acaba en dos meses. De momento, como mostré el fin de semana en Misano y también en el test, sigo creyendo en Honda”.

“Solo mi círculo más íntimo sabe mis pensamientos sobre el futuro", ha dicho Marc. "Mi hermano esté en ese círculo pero tampoco tiene toda la información porque es un piloto en activo, está muy tranquilo, tiene una buena situación en pista y hay que respetar los espacios de cada uno. ¿Anunciarlo en la India? Quizá no tengo que anunciar nada. Las decisiones no se tienen que tomar en caliente pero la decisión final va ser mía y será una cuestión mental”.

¿El plan C es el quedarse en casa? le han preguntado. Y Marc, con una sonrisa, ha sido franco: "Este es el D. No, no, ese no me lo planteo porque ahora mismo me siento fuerte y estoy motivado. Me llegué a plantear la retirada cuando estaba mal físicamente, porque estaba sufriendo, pero ahora aunque los resultados no llegan por A o por B me siento cómodo y bien encima de la moto y estoy disfrutando de mi pasión, que es este deporte”.

“Uno tiene que estar tranquilo y convencido de lo que ha elegido para luego triunfar. Si ya empiezas con dudas, mal vamos. Así que yo a día de hoy estoy convencido de que estoy en el mejor sitio para triunfar en el futuro”, ha dicho.

“Cualquier piloto cuando prueba una moto nueva espera más. Ayer ví una moto diferente, pero el rendimiento era muy similar al de la de este año, y está claro que hay que seguir trabajando, investigando qué nos falta, entender por qué siempre hay los mismos problemas, pongamos lo que pongamos”, ha añadido Márquez.

“Yo puedo dar mi opinión, pero soy piloto, doy información, pero la responsabilidad es de los ingenieros para encontrar soluciones y saber si es un problemas de chasis, motor o qué. Hay margen de tiempo, seis meses, para dar un giro a la situación de cara a la próxima temporada. A ver si en Valencia pueden traer algo que funcione”, augura.

Sobre el paso atrás de Honda y Yamaha respecto a Ducati, Aprilia y KTM, ha comentando que “no es excusa pero sí es una realidad, el Covid afectó mucho más a la zona de Asia y a los ingenieros japoneses, no viajaban a la fábrica por el confinamiento, se perdía comunicación y ahí es donde han perdido el paso con los fabricantes europeos, que han sido muy agresivos en el desarrollo”.

De cara a lo que queda de curso, el 93 señala que “hay que aceptar la realidad, saber que no estamos en el momento de luchar por victorias y trabajar para construir , no la casa por el tejado, sino una base. A principio de temporada cometí el error de pensar que podía luchar por el mundial cuando no se podía, esto se tradujo en caídas y lesiones, perdí ritmo y confianza. Ahora voy a buscar una base con calma desde Silverstone, después del verano”.

“Tengo contrato para el año que viene y el compromiso sigue siendo máximo. Con Honda estamos intentando buscar la mejor solución para el futuro, para triunfar, ya sea en un año , en dos o en tres”, ha insistido antes de cerrar.

Le han sugerido si podría plantearse un año sabático, fuera del Mundial como Fernando Alonso y Marc lo tiene claro, . “No. Eso solo lo puede hacer Alonso que tiene un talento inhumano. Cuando estas en situación crítica el ser humano busca soluciones. Lo más importante es que deportivamente estoy centrado y todo este ruido y rumores no me afectan”.