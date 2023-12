Márquez no cierra la puerta al salir

El de Cervera deja la puerta abierta a su regreso en su despedida del equipo HRC "Han sido once años en los que hemos logrado seis campeonatos juntos. Siempre estaréis en mi corazón", dijo con cariño el ilerdense

Marc Márquez recuperó la sonrisa después de probar la Ducati en el test de MotoGP en Valencia con muy buena nota y un gran impacto en todo el paddock del Mundial donde se sucedieron las reacciones positivas.

Pero a Marc Márquez aún le quedan unos días como piloto del Repsol Honda, hasta final de año y el pasado sábado participó en el tradicional Honda Thanks Day, donde la firma nipona reúne a todos sus pilotos tanto de dos como de cuatro ruedas.

Koji Watanabe, máximo responsable de HRC, entregó un ramo de flores y estrechó la mano a Márquez, que aprovechó la ocasión para despedirse: "Gracias a todos por apoyar a los pilotos de Honda todo el año. Como sabéis, esta temporada es muy especial para mí, acordé separarme de Honda, pero nos volveremos a ver en el futuro si se cruzan nuestros caminos. Sabéis que el Repsol Honda será el equipo de mi vida, pero mi objetivo siempre es ganar. He intentado hacerlo siempre e ir a más en mi carrera, veremos si en el futuro podemos vernos otra vez, no sé si es mi último ‘Honda Thanks Day’, espero que no, espero volver como piloto de Honda en el futuro", declaró el ilerdense, que en ningún momento lo ha descartado después de hacerse oficial su fichaje por el equipo Gresini para acompañar a su hermano Álex.

En sus últimas palabras no pudo evitar ponerse emotivo: "Han sido once años en los que hemos logrado seis campeonatos juntos. Hemos hecho cosas impresionantes, hemos crecido juntos y ha sido todo un placer formar parte de esta gran familia”, decía Marc, que se despedía con un mensaje tan simple como cariñoso: “Siempre estaréis en mi corazón".