Manchester City - Arsenal: Un partido 'desigual' entre Guardiola y Arteta para decidir la Premier League

El calendario ha querido que el duelo más determinante de la Premier League llegue justo en abril, el mes en el que Pep Guardiola suele disparar a Manchester City y en el que, por el contrario, Mikel Arteta acostumbra a perder parte de su impulso. Y esta vez la coincidencia puede valer un título.

Mañana, domingo 19 de abril, el Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad en un enfrentamiento directo entre primero y segundo que la propia Premier define como potencialmente decisivo para la carrera por la liga. El conjunto londinense llega con seis puntos de ventaja, aunque con un partido más, mientras que el campeón persigue el liderato con margen todavía para comprimir la pelea al máximo. De hecho, si el City gana este duelo y después saca adelante su partido pendiente ante el Burnley, ambos quedarían igualados a puntos con el mismo número de encuentros disputados.

En ese contexto, el dato añade todavía más tensión al choque. Entre los meses en los que ambos técnicos han dirigido al menos 10 partidos de Premier League, abril es el mejor de Guardiola y el peor de Arteta. El entrenador del City firma aquí su media más alta de puntos por partido: 2,51, fruto de 98 puntos sumados en 39 encuentros. En cambio, el técnico del Arsenal presenta en este mes su rendimiento más bajo: 1,54 puntos por partido, con 40 puntos en 26 partidos.

La estadística, traducida al lenguaje competitivo de una recta final, lanza un mensaje claro: cuando llega abril, Guardiola acelera y Arteta sufre más. Y esa tendencia histórica irrumpe justo cuando ambos se juegan media Premier en 90 minutos. No es un matiz menor. Es, probablemente, uno de los grandes factores emocionales y competitivos que rodean el choque.

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El propio Arteta ha rechazado afrontar el partido pensando en el empate, pese a que un punto reforzaría mucho la posición del Arsenal. Su mensaje es que su equipo saldrá a ganar, aunque la realidad clasificatoria convierte cada detalle en oro. Para el City, el partido representa la oportunidad de reabrir por completo la liga. Para el Arsenal, la ocasión de dar un golpe casi definitivo.