El Madrid descubre al 'nuevo' Vinicius

Vinícius no solo dejó su huella en el duelo ante el Inter de Milán por su aportación ofensiva. El delantero brasileño también destacó en una faceta menos habitual en su juego: el trabajo defensivo. El madridista recuperó nueve balones durante el encuentro, una cifra que refleja su implicación y esfuerzo a lo largo del partido.

El dato adquiere todavía más valor al ponerlo en perspectiva histórica. Hacía casi dos décadas que un delantero del Real Madrid no conseguía alcanzar una cifra superior de recuperaciones en un partido de la Liga de Campeones disputado en el Santiago Bernabéu. El último en hacerlo había sido Gonzalo Higuaín, que llegó a las 12 recuperaciones en diciembre de 2008.

Vinícius se quedó, por tanto, a solo tres recuperaciones de igualar el registro del argentino. Una estadística que evidencia una faceta del brasileño que muchas veces queda en un segundo plano frente a su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y marcar diferencias en ataque.

Las nueve recuperaciones ante el Inter son también una muestra del compromiso del atacante cuando el equipo no tiene el balón. Vinícius asumió tareas defensivas y contribuyó a recuperar la posesión en un partido de máxima exigencia europea.

El registro lo sitúa además cerca de una marca que llevaba muchos años vigente en el Bernabéu. Desde aquel encuentro de Higuaín en 2008, ningún otro delantero madridista había conseguido superar las nueve recuperaciones en un partido de Champions en el estadio blanco.

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Más allá de los goles, las asistencias o las acciones individuales, Vinícius dejó otro dato que resume su actuación ante el conjunto italiano: trabajo. Nueve balones recuperados para un futbolista cuyo impacto suele medirse principalmente por lo que hace cuando tiene la pelota en los pies.