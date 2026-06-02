Luis Enrique, el hombre 'Champions'

Luis Enrique se ha convertido en uno de los grandes nombres de la historia de la Copa de Europa. La última Champions conquistada por el conjunto parisino ante el Arsenal, resuelta en la tanda de penaltis tras el 1-1 de la final de Budapest, elevó al entrenador asturiano a una dimensión reservada a muy pocos. Con este título, el tercero de su carrera en los banquillos, solo Carlo Ancelotti, con cinco, ha ganado más veces la máxima competición continental.

El dato resume una trayectoria que combina carácter, método y una capacidad poco común para construir equipos reconocibles. Luis Enrique ya había tocado la cima con el Barcelona en 2015 y ha repetido gloria con un PSG que, bajo su dirección, ha dejado de vivir pendiente de las individualidades para convertirse en una estructura coral, intensa y competitiva. La victoria frente al Arsenal confirma además la continuidad de un proyecto que ya había hecho historia el curso anterior y que ahora se consolida como referencia del fútbol europeo.

Su impacto no se limita al palmarés. El técnico español presenta el mejor porcentaje de victorias de cualquier entrenador con al menos 50 partidos en la Champions League: un 63,3%, según el dato de Opta. Una cifra que explica tanto su regularidad como su influencia en noches de máxima exigencia. En una competición diseñada para castigar cualquier detalle, Luis Enrique ha convertido la presión en territorio propio.

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El PSG, tantas veces señalado por sus frustraciones europeas, ha encontrado en él una identidad ganadora. Y Luis Enrique, ajeno a las etiquetas, sigue agrandando una carrera que ya compite con la élite histórica de los banquillos. París celebró otra Champions, pero el triunfo también confirmó una evidencia: el asturiano ya forma parte del linaje de entrenadores que han cambiado la historia reciente del torneo.