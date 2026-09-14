El otro logro del City en Old Trafford

El Manchester City salió de Old Trafford con mucho más que tres puntos. La victoria por 0-1 ante el Manchester United, conseguida después de jugar más de una hora con diez por la expulsión de Phil Foden, deja una estadística extraordinaria. De los 50 equipos visitantes que han visto una tarjeta roja en este estadio en la Premier League, solo dos consiguieron ganar. El Everton en noviembre de 2025 y el City este domingo.

El triunfo refuerza además el gran arranque liguero del equipo de Enzo Maresca. Los citizens suman cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas y mantienen el pleno de puntos en el inicio de la nueva etapa tras la marcha de Pep Guardiola. Pese a quedarse en inferioridad muy pronto, el City resistió el empuje local y encontró el premio con Erling Haaland, autor del único gol. Donnarumma también fue decisivo para conservar una victoria de enorme valor.

El precedente se produjo el 24 de noviembre de 2025. El Everton de David Moyes se quedó con diez en el minuto 13 después de que Idrissa Gueye fuese expulsado por golpear a su propio compañero Michael Keane. Los toffees no se hundieron y Kiernan Dewsbury-Hall marcó poco después el 0-1 definitivo.

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Las dos noches tienen además un curioso nexo. Iliman Ndiaye estuvo en aquel Everton y ahora, ya como jugador del Manchester City, volvió a estar en el lado ganador. Dos hazañas separadas por menos de diez meses y un mismo protagonista para romper una de las estadísticas más difíciles de Old Trafford.