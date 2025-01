Lewandowski y Raphinha: el motor goleador del Barça más ofensivo

La temporada 2024-25 del FC Barcelona está marcada por el despertar ofensivo que lleva la firma de Hansi Flick. Desde su llegada al banquillo, el técnico alemán ha implementado un estilo que recuerda a los mejores años azulgranas, sumando toques de juego vertical y dinámico que ha convertido al equipo en una máquina goleadora.

Con 94 tantos en lo que va de la campaña, repartidos entre 31 partidos de Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España, el Barça está destacando como uno de los equipos más realizadores de Europa. La efectividad tiene como pilares a dos delanteros en estado de gracia: Robert Lewandowski y Raphinha, los líderes indiscutibles del ataque culé junto a Lamine Yamal.

La filosofía ofensiva de Flick ha permitido que los delanteros azulgranas maximicen su rendimiento. El polaco y el brasileño no solo han brillado por sus cifras, sino también por la influencia que ejercen en el estilo de juego culé, mucho más directo y olvidando el tan querido control en Can Barça. Lewandowski, a sus 36 años, ha recuperado su versión más letal con 28 goles y 3 asistencias en 29 partidos. En apenas media temporada, ya se acerca a sus mejores registros históricos tras un último año complicado bajo las órdenes de Xavi, mostrando que la veteranía no es un obstáculo para su olfato goleador.

Por su parte, Raphinha ha vivido una auténtica explosión ofensiva bajo el mando de Flick. Con 22 goles y 9 asistencias en 30 encuentros, el brasileño ha superado ampliamente los números de la campaña pasada, en la que apenas anotó 10 tantos. Ambos jugadores han sido determinantes, participando directamente, ya sea con gol o asistencia, en 57 de los 94 goles del Barça, es decir, el 60,64% de la producción ofensiva del equipo.

A pesar de la capacidad realizadora de esta dupla, el Barça ha diversificado sus vías de ataque. Sin la participación directa de ambos, el equipo aún genera el 39,36% de sus goles, un dato que evidencia el aporte del resto de la plantilla, completamente entregada a la dinámica y mentalidad ofensiva que Flick ha querido transmitir desde el minuto uno.

Con el alemán en el banquillo y una dupla goleadora en su mejor momento, el Barça de la temporada 2024-25 se perfila como uno de los equipos más competitivos de Europa como demuestran sus números en Champions y sus actuaciones recientes, con una media de cuatro tantos por noche en sus últimos cuatro encuentros.

La combinación de experiencia de jugadores como Lewy y Rapha con la juventud de los Lamine, Pedri y compañía, unido a un estilo ofensivo muy atractivo, hace soñar a los culés con recuperar su lugar en la élite del fútbol continental después de años de decepciones tanto en España como en Europa.