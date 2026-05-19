Lewandowski, homenaje a un goleador de época

Robert Lewandowski sigue dejando huella en el FC Barcelona, incluso en un tramo final marcado por el adiós y los reconocimientos. El delantero polaco acumula 119 goles en 192 partidos como azulgrana, una cifra que lo coloca como undécimo máximo goleador de la historia del club. Un registro que, además, lo sitúa como el séptimo extranjero con más tantos en el Barça, solo por detrás de un grupo de leyendas: Messi (672), Luis Suárez (198), Kubala (194), Eto’o (130), Rivaldo (130) y Kluivert (121).

El dato resume el tamaño de su etapa en Barcelona: llegó en un contexto de reconstrucción y, a base de profesionalidad y rendimiento inmediato, se convirtió en un seguro de gol. No solo por la cantidad, sino por la rapidez con la que alcanzó esas cifras, entrando en la lista histórica en un periodo relativamente corto y compitiendo con nombres que marcaron generaciones enteras.

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Su 119º gol (y el camino hasta ahí) explica por qué el club y la afición han entendido su despedida como un momento de tributo: Lewandowski no fue un fichaje “de nombre”, fue un futbolista que sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba, que aportó jerarquía en el área y que convirtió noches importantes en rutina. Y ese tipo de legado, en el Barça, se mide en títulos… pero también en la manera en la que tu nombre se queda grabado en la tabla de goleadores.