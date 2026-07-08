Leo Messi, más letal que en el Mundial de Qatar

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda con Argentina. A los 39 años, el capitán albiceleste se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa, un registro que resume mejor que cualquier elogio su vigencia, su jerarquía y su capacidad para aparecer cuando el margen de error desaparece.

Su Mundial está siendo extraordinario. Messi no solo lidera desde los números, también desde la influencia. Con ocho goles y una asistencia en cinco partidos, su impacto va mucho más allá del área. Decide, organiza, pausa, acelera y atrae rivales para liberar a sus compañeros. Argentina vuelve a girar alrededor de su talento, aunque esta vez con un Messi más selectivo en los esfuerzos, más quirúrgico en cada intervención y todavía implacable en los metros finales.

Messi, en el partido ante Egipto / EFE

La comparación con Qatar 2022 es inevitable. En aquel torneo, Messi firmó siete goles y tres asistencias, ganó el Balón de Oro y condujo a Argentina hacia el título más esperado. Fue un Mundial total, emocional y futbolístico, en el que combinó liderazgo, juego y épica. En este campeonato, sin embargo, sus cifras goleadoras ya superan las de Qatar y su peso en los momentos decisivos parece incluso más directo.

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¿Está siendo mejor que en 2022? En producción goleadora, sí. Messi está marcando con una frecuencia superior y sosteniendo a Argentina en cruces de máxima tensión. Pero Qatar conserva un valor único por el título, por el contexto y por la dimensión histórica de aquella conquista. Este Messi no reemplaza al de 2022, lo complementa. Es otra versión del mismo genio, menos constante en el recorrido, pero quizá más letal que nunca en el golpe final.