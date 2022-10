No todo se le da bien al City

El conjunto skyblue ha fallado un total de 24 penaltis desde que Pep Guardiola asumiera el mando Esto supone un total de nueve fallos más que cualquier otro equipo de la Premier en todas las competiciones

El Manchester City de Pep Guardiola también tiene fisuras. Pese a tratarse de un equipo dominador y superior colectiva e individualmente a la gran mayoría de conjuntos británicos y europeos, los lanzamientos de penalti no son un aspecto fuerte.

Los citizens, que se mantienen en la segunda plaza de la Premier debido a un fulgurante inicio del Arsenal de Mikel Arteta, han fallado un total de 24 penaltis desde que Pep Guardiola tomara los mandos entre todas las competiciones, nueve más que cualquier otro equipo de la Premier en este periodo.

Los ingleses fallaron una pena máxima ante el Copenhague y tropezaron sorprendentemente: sin Haaland, sin precisión desde los 11 metros y con un jugador menos durante la segunda mitad, el equipo no encontró el acierto necesario para doblegar al conjunto danés.

El conjunto dirigido por el técnico catalán tiene plantilla, entrenador y las condiciones necesarias para lucha por todos los títulos esta temporada. La llegada de un perfil tan dominante como Erling Haaland invita a soñar al equipo con terminar el curso a lo grande.

24 - Man City have missed 24 penalties in all competitions under Pep Guardiola, nine more than any other Premier League side since the Spaniard took charge (start of 2016-17). Patchy.