Lamine Yamal, el regate como bandera

Lamine Yamal está convirtiendo el Mundial 2026 en un escaparate de talento, descaro y desequilibrio. El extremo de la selección española promedia 12 regates por 90 minutos, la cifra más alta de cualquier futbolista que haya disputado al menos 200 minutos en una edición mundialista desde Jay Jay Okocha en 1998, que también alcanzó esa media con Nigeria. Un dato que coloca al azulgrana en una comparación tan espectacular como exigente: la de uno de los grandes “tricksters” que ha dejado la Copa del Mundo.

El registro explica mucho más que una simple tendencia individual. España ha encontrado en Lamine a su principal vía para romper defensas cuando el partido se cierra. Recibe abierto, encara, obliga al lateral a retroceder y, casi siempre, arrastra una segunda ayuda. Su valor no está únicamente en superar rivales, sino en todo lo que genera alrededor: espacios para los interiores, ventajas para el lateral y situaciones de remate para los delanteros.

La comparación con Okocha no es menor. El nigeriano fue uno de los grandes símbolos del regate en los años 90, un futbolista capaz de convertir cada recepción en una amenaza. De hecho, FIFA le reconoce el récord de 15 regates completados en un solo partido de Mundial, logrado ante Italia en 1994, una marca que sigue siendo una de las grandes demostraciones individuales de habilidad en la historia del torneo.

En el caso de Lamine, el dato llega en plena fase de crecimiento competitivo con España. El extremo no solo está jugando muchos minutos, también está asumiendo una responsabilidad impropia de su edad: pedir la pelota, acelerar jugadas y sostener ataques cuando el equipo necesita algo diferente. En un Mundial donde la mayoría de selecciones reducen riesgos, él sigue haciendo lo contrario: encara, insiste y cambia el ritmo.

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España avanza con una identidad reconocible, pero también con un factor diferencial claro. Cuando el partido pide pausa, el equipo la tiene; cuando pide desequilibrio, aparece Lamine. Y con esos 12 regates por 90 minutos, su Mundial ya no se mide solo en goles o asistencias: también en la sensación de que cada vez que recibe, puede pasar algo.