Solo Lamine Yamal por delante de Diomande

Yan Diomande cerró la temporada 2025-26 como una de las apariciones más productivas del fútbol europeo. Su impacto en la Bundesliga fue inmediato y dejó una cifra que explica por qué el Real Madrid lo ha convertido en el fichaje más caro de su historia.

El atacante participó en 20 goles durante el curso, con 12 tantos y ocho asistencias. Entre los jugadores nacidos a partir de 2002 en las cinco grandes ligas europeas, solo Lamine Yamal mejoró ese registro, después de firmar 16 goles y 11 asistencias con el Barcelona, como refejan los datos de Opta.

La comparación sitúa a Diomande en una zona de enorme valor. No se trata solo de una promesa con buenas sensaciones, porque su producción ya compite con la de los jóvenes más determinantes de Europa. En una Bundesliga exigente, logró sostener números de jugador importante y mostró capacidad para decidir partidos desde el último tercio.

Lamine sigue marcando el techo de esta generación por volumen, talento y continuidad, pero Diomande aparece justo detrás como uno de los nombres que mejor ha traducido su desequilibrio en goles. Su temporada combina presencia en el área, último pase y una madurez creciente para elegir mejor en los metros finales.

Ese rendimiento explica también el desembolso que ha despertado. Un futbolista capaz de alcanzar las 20 participaciones de gol tan joven y en una de las grandes ligas europeas ya no pasa desapercibido. Diomande ha dejado de ser únicamente una apuesta y empieza a ser una realidad competitiva.

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La temporada 2025-26 deja una fotografía clara entre los talentos jóvenes. Lamine Yamal lidera la lista y Diomande se coloca inmediatamente después. Dos nombres distintos, pero unidos por una misma idea. El futuro ya está produciendo como presente.