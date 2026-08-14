LaLiga reúne a los dos reyes del regate

LaLiga 2026/27 no solo enfrentará a los dos grandes gigantes del fútbol español. También concentrará a los dos futbolistas más desequilibrantes de Europa. Lamine Yamal y Yan Diomande arrancarán la temporada como los líderes absolutos del regate en las cinco grandes ligas, después de firmar 133 y 118 regates completados, respectivamente, durante la pasada campaña. Nunca antes el campeonato español había reunido a los dos mejores especialistas del uno contra uno de Europa en un mismo curso.

El dato trasciende la estadística. En una época en la que muchos ataques se construyen desde la estructura y la posesión, Lamine y Diomande representan el fútbol más imprevisible: el del jugador capaz de eliminar rivales sin necesidad de una pared o un desmarque. Son dos extremos que convierten cada recepción en una amenaza y obligan a los entrenadores rivales a modificar sistemas enteros para frenarles.

Lamine Yamal llega al cuarto año de su explosión convertido en el referente ofensivo del Barcelona. Sus 133 regates completados reflejan una capacidad única para generar ventajas desde la banda derecha, donde combina creatividad, pausa y una lectura impropia de su edad. Su regate ya no es un recurso estético, sino una herramienta productiva que explica buena parte del caudal ofensivo azulgrana.

Enfrente aparecerá Yan Diomande, la nueva joya del Real Madrid. El marfileño aterriza en el Bernabéu después de completar 118 regates con el RB Leipzig, una cifra que le sitúa solo por detrás de Lamine en toda Europa. Potencia, zancada y una facilidad extraordinaria para superar defensores convierten al extremo de 19 años en uno de los fichajes más ilusionantes del verano.

Más allá de los goles o las asistencias, LaLiga recupera un bien escaso: el espectáculo del regate. Cada Clásico tendrá ahora un duelo paralelo entre los dos futbolistas que mejor dominan el arte de dejar atrás rivales. Si el fútbol también se mide por la capacidad de levantar al público del asiento, el campeonato español acaba de asegurarse a sus dos mayores especialistas.