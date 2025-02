Kubo sigue siendo decisivo

La Real Sociedad dio este jueves un gran paso hacia los octavos de final de la Europa League al derrotar al Midtjylland danés (1-2) en la ida del play-off, en un partido en el que se adelantó en el marcador a los diez minutos para luego encarrilarlo a la media hora. Pese a que Buksa recortara distancias en la segunda mitad, los goles de Brais Méndez y Kubo fueron suficientes. El japonés, por cierto, volvió a ser decisivo.

Cuando el campeón danés más cerca estaba de igualar el gol inicial de Brais Méndez, Kubo se sacó una jugada marca de la casa. Recibió el balón en la banda derecha, recortó a su par cogiendo el interior y se sacó un zurdazo colocado a la escuadra de Lössl. Un golazo que ponía muy de cara el partido para la Real Sociedad y que permitía al japonés reivindicarse una vez más.

Take Kubo suma seis goles esta temporada, además de tres asistencias. El japonés ha disputado 34 partidos entre todas las competiciones, un total de 2.175 minutos. Pese a ser titular en la mayoría de ellos, no logra acabar de asentarse como fijo en el once inicial. En Liga, de 23 partidos disputados, en tan solo 16 ha salido como titular. Mientras, en la Europa League ha formado parte del once inicial en seis partidos de ocho disputados.

Nadie duda de la calidad de Kubo ni de su talento sobre el terreno de juego, pero parece que Imanol Alguacil le pide más ante la gran competencia en el ataque 'txuri-urdin', que cuenta con Oyarzabal, Becker, Barrenetxea, Óskarsson, Sergio Gómez y el propio Kubo.