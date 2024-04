Jorge Resurrección 'Koke' llega con 32 años a los 700 partidos en el fútbol profesional: 630 con el Atlético y 70 con España, 73 más que Adelardo, al que superó el 1 de octubre de 2022. Koke llegó a la Academia del Atlético con 6 años, adelantando su ingreso para poder acompañar a su hermano Borja. El primero fue un Barça-Atlético en el Camp Nou el 19 de septiembre de 2009, con Abel como entrenador.

Hace pocas semanas el Atlético de Madrid oficializó la renovación de Jorge Resurrección "Koke". El capitán y jugador con más partidos en la historia del club extendía así su contrato un año más con opción a otro. "Es la etapa más dorada del club. He tenido muchas oportunidades de salir de aquí, de mi casa, y no he querido. Cómo me iba a ir en el mejor momento, en el que más se disfruta. Aunque en los momentos más difíciles hay que estar, hay que saber disfrutar también los buenos. Es un orgullo enorme poder ser capitán del Atlético en esta etapa tan bonita (...) He podido devolverle a Miguel Ángel Gil y al club el gran esfuerzo que hicieron por mí en cadete. Más que con un recuerdo me quedo con mis compañeros, Gabi, Juanfran, Godín, Simeone, la gente... Quiero volver a Neptuno con la afición. En la última visita no pudieron estar (por la pandemia tras cosechar la Liga 2020-21). Uno de mis grandes deseos es volver con ellos (...) Hemos llegado a un buen acuerdo para las dos partes para poder seguir aquí hasta prácticamente el día que me pueda retirar. El Atleti es mi vida".

Según un estudio realizado por el CIES esta temporada, el capitán del Atlético entra en el top-10 de mejores centrocampistas del mundo. Con una puntuación de 90.2 sobre 100, está por debajo de Jorginho, William Carvalho, Rubén Neves, Álvaro Fidalgo, Yacin Adli, Rodri Hernández, De Jong, Xhaka y Toni Kroos.

Koke ha levantado dos títulos de Liga, dos de Europa League, la Copa del Rey, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España y con España ha participado en tres Mundiales y dos Eurocopas