Klopp, el mejor entrenador de la historia del Liverpool

El entrenador del conjunto 'red' ha tomado la decisión de no continuar una vez finalice la temporada Klopp: "No volveré a un club inglés ni muerto de hambre"

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los seguidores del Liverpool y admiradores de su comandante, Jürgen Klopp. Un entrenador que ha recuperado el orgullo del conjunto 'red' y le ha devuelto a lo más alto, con un proyecto con identidad propia y jugadores muy de su perfil. Sin embargo, el técnico alemán ha decidido poner un punto y aparte en su carrera.

"Me di cuenta de que prefería darlo todo esta temporada y tomarme un descanso. Creo que es lo mejor que podía hacer, estoy convencido", apuntaba Klopp. Quiso también el técnico del Liverpool dejar patente que sus jugadores han encajado bien la decisión, dentro de lo que cabe: "Saben que no digo cosas así y me voy corriendo. He tenido muchas conversaciones en los últimos días con muchas lágrimas, es normal después de tanto tiempo", destacaba.

Redujo el técnico germano su decisión a la energía que tiene y no esperaba tener en su momento, cuando expresó voluntad para continuar hasta 2026. En un club de máxima exigencia como el Liverpool, el desgaste le ha pasado factura. A pesar de todo, puede decir con orgullo que tiene la tasa más alta de victorias respecto a cualquier entrenador en la historia de la entidad 'red' (60,7%), según 'Opta Joe'.

Premier League, Champions, Mundial de Clubes, 'FA Cup', Copa de la Liga de Inglaterra, Supercopa de Europa y Supercopa de Inglaterra, así como dos veces elegido como mejor entrenador del mundo de forma consecutiva (2018-19 y 2019-20). Por ahora este es el legado que deja en el Liverpool, en cuanto a títulos, aunque podría ampliarse de aquí a final de temporada teniendo en cuenta que todavía sigue vivo en todas las competiciones.