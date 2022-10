Klopp asusta a Europa una vez más

El técnico alemán ha clasificado al Liverpool entre los 16 mejores equipos de Europa por sexta ocasión consecutiva Se trata de la racha más larga en toda la historia del club: ha disputado, además, tres finales y ha conquistado un título

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha logrado una proeza al frente del equipo británico. Tras su exhibición en Ámsterdam, el equipo ya está en los octavos de final de la Champions League por sexta vez consecutiva.

El alemán, que tomó las riendas del club hace más de un lustro y es uno de los más temidos en el fútbol continental, ha logrado la mayor racha en toda la historia del club: ha alcanzado, además, un total de tres finales (2018, 2019 y 2022) y suma un título (2019).

El ex del Borussia Dortmund se quedó a las puertas de lograr algo histórico el curso pasado: con la FA Cup y la EFL Cup en el bolsillo, el Liverpool estuvo tan solo a un punto de la Premier League y a un partido de conquistar la Champions League.

El conjunto inglés no está viviendo su mejor temporada. Con cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, el equipo de Jürgen Klopp está lejos (8º) de la parte alta de la tabla y parece complicado que pueda competir por el título este curso

