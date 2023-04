La jugarreta de Aston Martin a Fernando Alonso en redes

Al piloto asturiano se le ha relacionado con una posible relación con la cantante Taylor Swift Aston Martin publicó una imagen en sus redes en la que aparecía un dibujo del piloto junto a una mujer rubia, dando rienda suelta a la imaginación

Fernando Alonso sigue siendo el reclamo principal de todos los 'flashes' en el Gran Premio de Azerbaiyán de este próximo fin de semana. Todavía está por ver quién se llevará la victoria. Así lo ven en la casa de apuestas. Por ahora, el piloto de Aston Martin lleva tres podios en este arranque de temporada y quiere seguir dejando buenas sensaciones.

Lejos del asfalto, Alonso también es una estrella, y recientemente se ha especulado con un rumor sobre su vida personal. Aston Martin publicó en sus redes sociales un anuncio de publicidad de una cerveza sin alcohol en la que aparecía Fernando Alonso junto a una mujer con el pelo rubio.

Curiosamente, en la misma semana en la que crecen las especulaciones sobre una posible relación con Taylor Swift, famosa cantante estadounidense que también tiene una 'fanbase' extraordinaria.

It's good to be Baku! 🇦🇿



Prepare to #FeelThePassionInside a weekend full of action on the streets of Baku, complete with the heightened thrills of this season's first Sprint Race and an all-new format.



