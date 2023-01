El jugador que reabre la guerra Barça - Madrid

Los dos clubs negocian ya la posible incorporación de Benjamin Pavard El Bayern le abre la puerta, le busca sustituto y en primavera comenzarán las negociaciones de salida

Barça y Madrid apuestan fuerte por uno de los jugadores más preciados del próximo mes de junio. Benjamin Pavard termina contrato con el Bayern en 2024 y todo apunta que no renovará con el club bávaro.

El lateral francés no se ha echado atrás en su deseo de marcharse del Bayern a finales de temporada y Barça y Madrid ya han iniciado negociaciones con su entorno para posicionarse sobre su futuro.

La clave de la operación estará en la tasación final que ponga el Bayern y en los clubs que puedan entrar en la puja por él. A sus 26 años, tiene un valor de mercado de 35 millones de euros pero al quedarle un solo año de contrato y por sus conflictos internos esta cifra se rebajará a menos de la mitad.

Urgencias en el lateral

Tanto Barça como Madrid necesitan lateral diestro con urgencia. El Barça no renovará a Bellerín y no cuenta con Dest a pesar de que regresará de su cesión a Italia. No tendrá un especialista de primer nivel en esa banda la próxima temporada y habrá que ver si Sergi Roberto renueva.

El Madrid no confía en Lucas Vázquez para esa posición y Carvajal ya está veterano y acumula muchos problemas físicos.