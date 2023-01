¡El jugador que destroza la NBA con un dedo de la mano roto!

Domantas Sabonis consiguió su tercer doble-doble consecutivo El jugador de los Sacramento Kings tiene el dedo pulgar de la mano derecha roto

Lo de Domantas Sabonis es digno de estudio. El jugador de los Sacramento Kings, hijo del mítico Arvydas Sabonis, sumó su tercer doble doble consecutivo en la derrota ante los Memphis Grizzlies (118-108) con el pulgar de su mano derecha roto.

Lamentablemente para el lituano, su exhibición no sirvió para que el equipo de Jordi Fernández. Registró 18 puntos y 14 rebotes pero el jugador que centró todas las miradas fue JA Morant.

La superestrella de la franquicia de Tenesse anotó 35 puntos (13/23 en tiros de campo) para ensombrecer un poco la actuación de Sabonis y condenar a los Kings, que ocupan la sexta posición en el Oeste con un balance positivo de 19 victorias y 16 derrotas.

No le para ni un dedo roto

"La gente me pregunta por el dedo y yo estoy como 'parad de preguntarme'", explicó Sabonis, lesionado desde el 23 de diciembre en el pulgar derecho, en 'The Athletic'. “No me gusta sentarme en el banquillo. Sobre todo, en ropa de calle. No estaba en mi mente”.

De'Aron Fox, su compañero de equipo, no le quiso quitar hierro al asunto. "Tiene el dedo literalmente roto y aún así jugó con ese dolor contra Jokic”, desveló. Sin embargo, y como es completamente lógico, el jugador lituano explicó reconoció que le dolía el pecho por no poder usar tanto su mano derecha.