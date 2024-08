Una Joya sin igual

Entre los jugadores que iniciaron la Serie A 2024-25, Paulo Dybala es el que más goles ha marcado en la máxima liga italiana: 123 anotados con tres equipos diferentes (Palermo, Juventus, Roma) en 325 apariciones.

Es indiscutible que Paulo Dybala es el jugador más importante de la Roma. Con 30 años, el argentino sigue siendo un jugador diferencial, liderando a su equipo cuando más lo necesita. Pero es cierto que la pasada campaña en la capital italiana fue más que complicada para el jugador.

En clave Roma, las lesiones lastraron su regularidad y le impidió jugar todos los partidos. Estas molestias demostraron lo importante que es el jugador para su equipo. Los encuentros en los que no estuvo disponible, su equipo lo notó en exceso. Sus registros avalan que 'La Joya' es un jugador determinante: 16 goles y 10 asistencias, siendo una temporada en la que no encontró su mejor nivel. Pero su peor momento llegó durante el verano. El mediapunta no fue convocado para la Copa América, siendo uno de los grandes descartes de Scaloni.

