Jordi Alba lo tiene claro

El lateral azulgrana no duda de su futuro en el Barça y quiere seguir la próxima temporada "Todavía puedo dar mucho más. El Barça me lo ha dado todo", dijo en una entrevista a 'The Athletic'

Jordi Alba quiere seguir siendo azulgrana. El futbolista de l'Hospitalet siente que tiene un hueco en el proyecto de Xavi y no quiere bajarse del barco. El lateral quiere celebrar un título de liga que podría hacerse realidad en las próximas jornadas.

Alba aseguró en una entrevista a 'The Athletic' tener 'el apoyo de la afición' y sentirse 'respaldado por el entrenador y mis compañeros'. No le ha importado en exceso salirse de los onces de Xavi, consciente de su estado de forma.

Alejandro Balde le ha ganado la titularidad en el lateral izquierdo, una situación que se ha tomado con mucha naturalidad. El futbolista es consciente que a sus 34 años no puede ofrecer las mismas prestaciones que el joven canterano, que ha rendido muy por encima de lo esperado.

Tiene contrato hasta junio de 2024, y su intención es cumplirlo a rajatabla y seguir en el club hasta entonces. Habrá que esperar lo que decida el club este verano, depende de si llegan ofertas por él.

Alba ha asumido su rol secundario en el equipo y ha aceptado su posición en la plantilla, con 34 años y las puertas cerradas de la titularidad.