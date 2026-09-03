Jonathan David, gol probado para el Atlético

Jonathan David ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El delantero canadiense llega cedido desde la Juventus para reforzar el ataque rojiblanco durante la temporada 2026/27, en una operación que permite al club de Simeone sumar un goleador contrastado sin asumir de entrada un gran traspaso.

Su fichaje responde a una necesidad clara. El Atlético buscaba más pegada, más competencia en ataque y un perfil capaz de complementar a Julián Alvarez y Alexander Sorloth. David llega con movilidad, facilidad para atacar el área y una trayectoria goleadora que mantiene su valor a pesar de una etapa menos brillante en la Juventus.

El dato de Opta explica por qué su nombre seguía teniendo tanto atractivo en el mercado. Jonathan David ha marcado 93 goles en 214 partidos en las cinco grandes ligas europeas. Desde la temporada 2020-21, solo siete jugadores han logrado más tantos en ese contexto. La cifra lo sitúa en una zona de delanteros muy fiables, de esos que han sostenido producción durante varias campañas y en escenarios exigentes.

La mayor parte de ese recorrido llegó en el Lille, donde se consolidó como uno de los atacantes más constantes de la Ligue 1. Allí demostró capacidad para marcar de formas distintas, con desmarques al espacio, llegadas al primer palo y una lectura muy útil para asociarse lejos del área. Ese bagaje puede ayudar al Atlético en partidos cerrados, especialmente cuando necesite atacar defensas bajas o encontrar soluciones más directas.

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La cesión también funciona como una oportunidad para el futbolista. David llega a Madrid con margen para relanzarse, competir por un sitio importante y recuperar las sensaciones que le convirtieron en uno de los delanteros más seguidos de Europa. Para Simeone, suma una pieza con gol probado. Para el Atlético, una operación con riesgo controlado y mucho potencial si el canadiense vuelve a su mejor versión.