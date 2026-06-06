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Iraola se va a Liverpool dejando un Bournemouth con sello propio

Andoni Iraola tras finalizar su último partido con el Bournemouth.

Andoni Iraola tras finalizar su último partido con el Bournemouth. / DPA vía Europa Press

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Andoni Iraola ya es pasado en el Bournemouth. El técnico vasco cerró etapa en el Vitality Stadium y puso rumbo al Liverpool tras una temporada en la que dejó algo más valioso que resultados: una identidad reconocible, agresiva y sin complejos. Su Bournemouth terminó el ciclo siendo uno de los equipos más incómodos de la Premier… y los datos lo retratan con precisión.

Desde el arranque de la 2024/25 (y a lo largo de su etapa final), el Bournemouth de Iraola fue tercero de la Premier League en tres métricas que definen su idea: robos en campo rival (635 “high turnovers”), secuencias de presión (926 “pressed sequences”) y ataques directos (163). Además, el equipo fue cuarto en pases largos (4.133). Es decir: presionaba arriba, robaba arriba y, cuando recuperaba, no se recreaba; iba a portería con intención.

Ese cóctel explica por qué el Bournemouth pasó de ser un rival “cómodo” a uno que te asfixia. Iraola construyó un conjunto que entendía la presión como ataque: empujar al rival a un error y convertir ese error en una ocasión. Y cuando el partido pedía otro registro, el uso del pase largo no era un recurso desesperado, sino una herramienta para castigar la espalda, ganar metros rápido y sostener el ritmo alto.

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Ahora, con la temporada cerrada, el Bournemouth pierde a su arquitecto, pero deja una herencia clara: intensidad, verticalidad y principios. Y el gran foco cambia de estadio: el siguiente capítulo de esa misma filosofía ya no será en la costa sur… será en Anfield.

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