Íñigo Pérez imprime su sello al Villarreal desde el primer día

El Villarreal de Íñigo Pérez ha empezado LaLiga con una señal muy clara de identidad. El conjunto amarillo fue el equipo con más recuperaciones de balón en zona comprometida del campeonato hasta ahora, con 12, una cifra que además supone su mejor registro en un estreno liguero desde al menos la temporada 2010/11.

El dato habla directamente del impacto del técnico vasco. Íñigo Pérez ha trasladado al Villarreal una idea reconocible: presión alta, agresividad tras pérdida y voluntad de robar cerca del área rival para atacar con pocos pases. No es solo defender hacia delante, es convertir la recuperación en una oportunidad inmediata.

Ese matiz también aparece en otro registro muy significativo. Desde la llegada de Íñigo Pérez a la competición, el 14 de febrero de 2024, solo tres entrenadores han generado más remates tras robo alto: Manuel Pellegrini (137), Ernesto Valverde (130) y Hansi Flick (115). Íñigo ya suma 108, una cifra que le coloca entre los técnicos más productivos en ese tipo de acciones.

Para el Villarreal, el estreno deja algo más que un resultado o una sensación puntual. Deja una pista de lo que puede ser el equipo: más vertical, más intenso y más preparado para castigar errores en campo contrario.

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Íñigo Pérez ha llegado al conjunto amarillo con una idea muy marcada. Y los primeros números ya empiezan a confirmar que su Villarreal quiere vivir lejos de su portería.