El increíble error que puede frustrar un fichaje en Inglaterra

La EFL Board decidirá si acepta o no la inscripción de Duncan McGuire como nuevo jugador del Blackburn Rovers Los papeles de la cesión del jugador procedente del Orlando City no llegaron a tiempo porque el conjunto inglés se equivocó al pulsar un botón en la web

'Desconocido' para muchos, Duncan McGuire, delantero centro de 23 años que brilló en la pasada MLS con 15 goles y 3 asistencias en 37 partidos oficiales, se ha convertido en protagonista.

El futbolista del Orlando City, que iba a llegar al Blackburn Rovers en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra cercana a los 5 millones de euros, puede quedarse sin jugar en Inglaterra.

El jugador, que había abandonado la concentración de pretemporada del Orlando City en México, ya estaba de camino a Inglaterra para conocer a sus nuevos compañeros.

Precisamente durante el vuelo, se enteró de la noticia: un "error administrativo" había bloqueado su fichaje por el Blackburn Rovers. "Todos los papeles se habían completado antes de las 22.00 horas del jueves 1 de febrero, pero, debido a un error administrativo, los papeles no fueron inscritos a tiempo", explicó el Blackburn Rovers en un comunicado.

Según señaló 'The Athletic', en el Blackburn Rovers confundieron el botón de 'guardar' con el de 'enviar' la documentación en el sistema de traspasos de la Football League. Un despiste tan cómico como grave, aunque aún no está todo perdido en Ewood Park. La EFL Board decidirá este jueves 8 de febrero si acepta o no la incorporación de McGuire al Blackburn Rovers.