El incomprensible error de los Spurs con Wembanyama

El equipo escribió erróneamente el nombre de su gran estrella, confundiendo la 'M' por una 'N' Los Spurs se dieron cuenta del error, y 'Wemby' acabó jugando con una camiseta con el nombre que tocaba

Momento surrealista el que se vivió en la NBA. San Antonio Spurs y Golden State Warriors se enfrentaron en el 'In-Season Tournament', la Copa creada por la liga americana este curso. Apuestas baloncesto.

Los de San Francisco ganaron por 112-118 acrecentando una crisis en los Spurs que ya es alarmante. Stephen Curry volvió a liderar una noche más a los de Steve Kerr con 35 puntos.

Más alla de lo estríctamente deportivo, el encuentro dejó una anécdota para la memoria, que marca la temporada de rookie de Victor Wembanyama, flamante número 1 del draft de esta temporada. Pronunciar correctamente el apellido del jugador galo no es fácil. Más si todavía hay que encontrar la entonación correcta en francés. Todo un desafio.

Pero se vivió una escena surrealista, ya que el jugador vistió, durante algunos momentos, una camiseta que tenía un error en su apellido. Así pues, por algunos minutos, el número 1 de los Spurs era Wembanyana, una equivocación y un baile entre la 'N' ficticia y la 'M' real. Una vez que se dieron cuenta de lo ocurrido, 'Wemby' cambió su camiseta, esta vez sí, con el apellido estampado de manera correcta.

Wembanyama's name was misspelled on his jersey 😅



He has now switched to a correct one pic.twitter.com/j7Ge1qiG3L