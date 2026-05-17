Impacto Cherki en el Manchester City

Rayan Cherki sigue agrandando su primera temporada en la Premier League. El talento francés, una de las grandes apuestas del Manchester City para este curso, ya forma parte de una lista reservada a futbolistas que dejaron huella nada más aterrizar en Inglaterra. Con 12 asistencias en su campaña de debut, Cherki iguala el registro de Dimitri Payet en la 2015-16 y se sitúa entre los jugadores con más pases de gol en su primera temporada en la competición.

Por delante solo aparecen nombres de enorme peso histórico: Eric Cantona, que repartió 16 asistencias en la 1992-93; Andrew Cole, con 13 en la 1993-94; y Juan Mata, también con 13 en la 2011-12. Que Cherki aparezca junto a ellos explica la dimensión de su impacto inmediato en el City, donde ha sabido adaptarse con rapidez al ritmo, la exigencia física y la presión de una liga tan competitiva como la inglesa.

Más allá del dato, su influencia se ha notado en la fluidez ofensiva del equipo. Cherki ha aportado creatividad entre líneas, último pase y una capacidad especial para romper defensas cerradas, virtudes que han permitido al City seguir vivo en la pelea por la Premier League. El conjunto de Manchester todavía conserva opciones de levantar el título y buena parte de sus esperanzas pasan por mantener inspirado a un futbolista que ha demostrado personalidad en los momentos importantes.

En una temporada marcada por la máxima igualdad, Cherki se ha convertido en una de las noticias más positivas para el City. Su nombre ya aparece en una clasificación histórica de debutantes y, con margen todavía para seguir sumando, el francés puede cerrar el curso como la gran revelación de la Premier.

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Guardiola, además, volvió a elogiarlo recientemente tras la victoria ante el Crystal Palace. El técnico destacó el impacto de Cherki desde el banquillo y subrayó que tiene "una calidad increíble" para cambiar partidos.