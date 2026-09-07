Impacto Aubameyang en el Depor

Pierre-Emerick Aubameyang sigue estirando su impacto en el Deportivo. El delantero gabonés ha marcado en cada uno de sus cuatro primeros partidos de LaLiga 2026-27 y ya suma cuatro goles en este arranque de campeonato. Un inicio que ha cambiado la dimensión ofensiva del equipo coruñés y que confirma que su fichaje no era solo una apuesta de nombre, sino una respuesta inmediata sobre el césped.

Su último golpe llegó en La Cerámica, donde el Deportivo derrotó al Villarreal por 2-3 en una victoria de mucho peso. El equipo gallego volvió a competir con personalidad lejos de Riazor y encontró de nuevo en Aubameyang a su gran referencia. El atacante apareció cuando el partido exigía eficacia y volvió a demostrar que mantiene intacto ese instinto para decidir en el área.

El dato de Opta va más allá de la racha goleadora. Con 37 años y 79 días, Aubameyang se ha convertido en el jugador más veterano del siglo XXI que participa en al menos un gol en sus primeras cuatro presencias con un mismo club en LaLiga. Lo ha hecho con cuatro y una asistencial en ese tramo inicial, superando el registro que tenía Fernando Morientes, que marcó en sus cuatro primeros partidos ligueros con el Valencia con 30 años y 193 días.

También hay una lectura histórica dentro del propio Deportivo. Aubameyang es el primer jugador del club coruñés que marca en sus primeros cuatro encuentros de la máxima categoría en el siglo XXI. Una cifra que explica el impacto inmediato de un futbolista que ha aterrizado en A Coruña con jerarquía, experiencia y una relación natural con el gol.

Para el Dépor, su arranque tiene un valor enorme. En una temporada de regreso y exigencia, contar con un delantero que convierte casi cada aparición en una aportación directa supone una ventaja competitiva clave.

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La edad podía plantear dudas, pero en el campo está dando otra respuesta. Aubameyang ha empezado la temporada como uno de los nombres propios de LaLiga y el Deportivo ya disfruta de un delantero que sigue jugando como si el tiempo no pasara.