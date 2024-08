Idilio con Canadá

Jessica Pegula es la primera jugadora desde Simona Halep (2015-2016) y la primera estadounidense desde Jennifer Capriati (2001-2002) en llegar a finales consecutivas del Abierto de Canadá.

Pegula no empezó a destacar en el tenis profesional hasta 10 años después de su debut, cuando en 2019 por fin logró entrar en el top 100. Hoy, a sus 30 años, es una de las rivales más temidas de un circuito mucho más volátil que el del tenis masculino: lo normal es destacar muy joven y luego tener problemas para mantener una cierta hegemonía (la excepción en los últimos años la marca la polaca Iga Swiatek, actual número 1 y que lleva desde los 18 años ganando títulos del Grand Slam.

Y a la que Pegula derrotó en Sidney en 2023 en una sorprendente victoria 2-0, tras haberse medido con ella en las finales de la WTA en Cancún), no lo contrario. En cierto modo, Pegula allanó el camino de Navarro, pues sus años de arrastrarse por el fondo de la clasificación hicieron que los medios se fijasen bastante más en los 6.400 millones de euros de su padre, el petrolero Terrence Pegula, y que incluso atribuyesen a esa riqueza los malos resultados de la futura heredera.

Pegula reconoce que 2024 no está siendo fácil: “No está siendo el calendario más dulce para mí después de un par de lesiones y del cambio de entrenadores. No han llegado los resultado, tampoco he tenido esa consistencia que sí había mostrado en los últimos 2-3 años. He visto en los datos que llevo haciendo semifinales en Canadá desde 2021 y ha sido como… una tampoco piensa en estas cosas, no se da cuenta. ¿De verdad he estado jugando tan bien? En el momento no lo piensas, pero ahora que vengo de una temporada difícil, miro atrás y lo valoro mucho más. Es una locura pensar en la consistencia que he tenido estos años ni yo me lo puedo creer, pero este 2024 está siendo distinto. Están surgiendo muchos desafíos, pero en cada inicio de temporadas pienso que las cosas puede que no vayan perfectas, ya tuve muchas malas experiencias al principio de mi carrera. Ahora el objetivo es terminar el año mucho mejor de lo que empecé”.