Ibrahimovic lo tiene claro

El atacante sueco no podrá decir adiós a su etapa 'rossonera' sobre el campo, todavía convaleciente de una lesión "Creo que todavía tengo cosas que ofrecer y no pienso en dejarlo. Creo que debo seguir jugando", señaló el exblaugrana

Zlatan Ibrahimovic ya tiene 41 años de edad, pero el sueco no quiere ni oír hablar de su retirada del fútbol activo. Por ahora, este domingo cierra su etapa en el Milan tras una campaña decepcionante y marcada por las lesiones.

Genio y figura, 'Ibra' no podrá despedirse del conjunto lombardo como a él le gustaría, jugando sobre el rectángulo de San Siro, con el Milan en la Champions 23-24 y después de alcanzar unas históricas semifinales, pero las lesiones que le han lastrado este año le alejan del campo.

Alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de abril por su enésima lesión del ejercicio, Ibrahimovic no quiere oír hablar de una retirada del fútbol activo.

Así, en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', el exblaugrana destaca que "todavía tengo cosas que ofrecer y no pienso en dejar el fútbol. Creo que debo seguir jugando, pero tengo que encontrar el equilibrio, como en la vida. Sin equilibrio y sin estabilidad eres una bomba... y las bombas al final explotan".

A pesar de que esta temporada apenas ha podido disputar cuatro encuentros de liga con el Milan, Ibra resalta que "he forzado mucho estos últimos años para seguir, pero mi cabeza es muy fuerte. Me siento como Superman cada vez que juego". Ibrahimovic, que según sus palabras, no sabe "nada" de su posible renovación en el Milan, no ocultó sus ganas de seguir en el club de San Siro: "El Milan es mi casa, pero no sé nada sobre mi contrato. Me bastaría con saber que soy jugador del Milan, luego ya sé lo que tengo que hacer".