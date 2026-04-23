La histórica coincidencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2018

El Mundial 2026 asoma como una cita gigantesca para el fútbol y también como un posible cierre perfecto para una era. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, repartida entre Estados Unidos, México y Canadá, y en ese escenario inmenso la figura de Cristiano Ronaldo aparece inevitablemente en el centro de la escena. A sus 41 años, con la experiencia de haber marcado ya en cinco Mundiales, el portugués se prepara para lo que él mismo ha señalado como su último Mundial, una despedida con aire de leyenda y de última misión.

Cristiano Ronaldo, celebrando uno de sus últimos goles / @AlNassrFC

Porque para Cristiano no se trataría solo de jugar otra Copa del Mundo. Sería la última oportunidad de conquistar el único gran trofeo que falta en su palmarés, el título que durante dos décadas ha perseguido con la misma obsesión con la que ha demolido récords. Si llega a Norteamérica, podría firmar una sexta participación mundialista, algo que no ha logrado nadie, y convertir cada partido en un episodio cargado de historia, presión y simbolismo. En su caso, el Mundial ya no se mide solo en goles o victorias. Se mide también en legado.

Hay una anécdota que resume muy bien esa relación especial de CR7 con los grandes momentos. En 2018, frente a España 🇪🇸, marcó un triplete inolvidable para Portugal 🇵🇹 en el 3 a 3 de Sochi. Aquel gol final de falta no solo selló uno de los partidos más memorables de aquel torneo. También dejó una coincidencia preciosa para la memoria del fútbol. Fue el 51º hat trick en la historia de los Mundiales y, al mismo tiempo, el 51º hat trick de Cristiano entre clubes y selección. Coincidencia perfecta para un futbolista que tantas veces pareció escrito por el guion.

Noticias relacionadas

Y por si faltara un incentivo, Cristiano sigue corriendo detrás de otra frontera casi mitológica. Está cada vez más cerca de los 1000 goles, una marca que sería histórica, única y probablemente irrepetible. Los recuentos pueden variar según la fuente, pero todos coinciden en lo esencial. Su cifra ya se mueve en la franja de los 960 y tantos, y esa persecución añade todavía más grandeza a su posible despedida mundialista. Por eso el próximo Mundial puede ser mucho más que el final de Cristiano Ronaldo. Puede ser el último gran capítulo de una obsesión llamada eternidad