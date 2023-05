La historia llama a la puerta de Berlín

El Union Berlín la gran sorpresa de la Bundesliga y la próxima temporada jugará en la Champions League Es la primera vez en la historia del club y el 15º club alemán que accede a la máxima competición continental

El Union Berlín estará en la Champions el año que viene, ni más ni menos, después de ganarle al Werder Bremen en la última jornada (1-0). Un éxito tremendamente espectacular que ha entrado en los anales de la historia de la Bundesliga y de la Champions League. Así es el análisis de la apuesta deportiva.

Eso sí, ni llegar a la Bundesliga por primera vez en su historia en 2019, ni jugar en la Europa League ni ahora clasificarse para la próxima edición de la Champions League le van a apartar del camino trazado desde sus inicios. Siempre con la humildad por bandera y con el aficionado en el centro de todo.

Es la primera vez en la historia del club y el 15º club alemán que accede a la máxima competición continental. Un gran número para una competición en la que el Bayern sigue siendo el gran dominador.

Ahora tienen un proyecto, un técnico que tiene claro a qué debe jugar su equipo, una nómina de jugadores que creen en lo que hacen y un jugador que sobresale por encima del resto: Sheraldo Becker. Once goles y asistencias asistencias en Bundesliga.

15 - Union Berlin have qualified for the Champions League for the first time in their club's history, becoming the 15th different German participant in the #UCL - the most of any nation (ahead of Spain on 13). Eisern. pic.twitter.com/dzCh5pBXJ1