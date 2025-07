El Al Hilal entra en la historia del fútbol

Podrá tener sus detractores, pero el Mundial de Clubes está dejando partidos para el recuerdo y, sobre todo, muchas sorpresas. El pasado lunes, el Al Hilal logró un hito tras vencer en un auténtico espectáculo al Manchester de City. Los de Pep Guardiola se vieron sorprendidos por un equipo que no tuvo miedo durante ningún tramo de partido y salió al césped a competir desde un primer momento.

El duelo terminó por 3 goles a 4 en un encuentro en el que hubo emoción hasta el final. De esta manera, el conjunto Saudí logró una victoria histórica en la prórroga, gracias a un doblete y tras las intervenciones en portería del ex guardameta Bono.

Con esta victoria, el Al-Hilal se convierte en el primer club asiático que derrota a un rival europeo en un torneo oficial FIFA: un auténtico hito para el equipo y para la historia de este deporte.

El propio Pep Guardiola reconoció el gran partido del rival, pero explicó que no estuvieron acertados: "Fue un partido complicado, les permitimos tener transiciones ofensivas, pero crearon mucho. Es una lástima, porque estábamos en buena posición, pero no puedo dar las gracias lo suficiente a los jugadores y cuerpo técnico. Lo dieron todo. Creamos buenas ocasiones, pero Bono hizo paradas increíbles. No hay nada más que decir. Vi muchas cosas buenas que no había visto antes, sobre todo en la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico. Siento que estábamos felices y los entrenamientos han sido muy buenos, pero el nivel aquí es muy alto", explicó.