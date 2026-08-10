Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezOyarzabalJordi PesquerEuropeo de natación 2026 hoyPrograma Europeo Atletismo hoyFerran TorresFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesCuándo juega JódarBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

Héctor Fort y Araujo, los defensas con más gol por minuto en LaLiga

Ronald Araujo se irá del Barça este verano

Ronald Araujo se irá del Barça este verano / FC Barcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El Barça también encuentra gol desde atrás. Entre los defensas que han marcado al menos dos goles en LaLiga 2025/26, Héctor Fort y Ronald Araujo presentan la mejor relación minutos/gol de toda la competición.

El dato deja especialmente bien parado a Fort, que lidera la lista con un tanto cada 241 minutos. Un registro muy llamativo para un defensa y que refuerza su impacto cada vez que ha tenido protagonismo en el equipo.

Justo detrás aparece Araujo, con un gol cada 354 minutos. El uruguayo, más asociado habitualmente a la contundencia defensiva, vuelve a demostrar que también puede ser un recurso importante en área rival, especialmente en acciones a balón parado o segundas jugadas.

La cifra habla de una virtud cada vez más valiosa: defensas capaces de sumar en ataque sin perder peso atrás. En partidos cerrados, tener jugadores que puedan aparecer desde la segunda línea o imponer su físico en el área puede marcar diferencias.

Noticias relacionadas

Fort y Araujo se han convertido en dos revulsivos inesperados en clave goleadora. Dos defensas, dos perfiles distintos y una misma capacidad para transformar minutos en goles.

RRSS WhatsAppCopiar URL