Héctor Fort y Araujo, los defensas con más gol por minuto en LaLiga

El Barça también encuentra gol desde atrás. Entre los defensas que han marcado al menos dos goles en LaLiga 2025/26, Héctor Fort y Ronald Araujo presentan la mejor relación minutos/gol de toda la competición.

El dato deja especialmente bien parado a Fort, que lidera la lista con un tanto cada 241 minutos. Un registro muy llamativo para un defensa y que refuerza su impacto cada vez que ha tenido protagonismo en el equipo.

Justo detrás aparece Araujo, con un gol cada 354 minutos. El uruguayo, más asociado habitualmente a la contundencia defensiva, vuelve a demostrar que también puede ser un recurso importante en área rival, especialmente en acciones a balón parado o segundas jugadas.

La cifra habla de una virtud cada vez más valiosa: defensas capaces de sumar en ataque sin perder peso atrás. En partidos cerrados, tener jugadores que puedan aparecer desde la segunda línea o imponer su físico en el área puede marcar diferencias.

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Fort y Araujo se han convertido en dos revulsivos inesperados en clave goleadora. Dos defensas, dos perfiles distintos y una misma capacidad para transformar minutos en goles.